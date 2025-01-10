Cezayirli Fenomen Fransa’dan Sınır Dışı Edildi

Fransa'nın Montpellier şehrinde 5 Ocak'ta gözaltına alınan, "Doualemn" lakabıyla bilinen Cezayirli sosyal medya fenomeni hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Cezayirli fenomen, Fransa Hükümeti tarafından sınır dışı edildi.

Cezayirli Fenomen Fransa’dan Sınır Dışı Edildi

Daha önce nefret suçu yaymakla suçlanan Cezayirli sosyal medya fenomeni için Fransa sınır dışı kararı verdi. Fransa'nın Montpellier şehrinde 5 Ocak'ta gözaltına alınan, "Doualemn" lakabıyla bilinen Cezayirli sosyal medya fenomeni sınır dışı edildi. Cezayir hükümeti, "Doualemn"in ülkeye girişine izin vermedi.

Cezayirli Fenomen Fransa’dan Sınır Dışı Edildi - Resim : 1

FRANSA VE CEZAYİR ARASINDA NELER OLUYOR?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Cezayir yönetimini tutukladığı Cezayirli yazar Boualem Sansal'ı derhal serbest bırakması için çağrı yaptı.

Cezayirli Fenomen Fransa’dan Sınır Dışı Edildi - Resim : 2

Cezayir hükümeti, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Sansal'ın tutuklanmasını eleştiren açıklamalarını "ülkenin iç işlerine bariz müdahale" olarak nitelendirdi.

Fransa’nın egemenlik tartışmalarının olduğu Fas'ın Batı Sahra bölgesinin Fas lehine özerklik planına destek verdiğini duyurması, bölgede bağımsızlık yanlılarını destekleyen Cezayir ile ilişkileri germişti. Cezayir, Temmuz 2024'te Fransa’nın Batı Sahra adımına tepki olarak Paris'teki büyükelçisini geri çekmişti.

Kaynak: AA

İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! 15 Filistinli Gözaltında İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! 15 Filistinli Gözaltında
Tencereye 2 Damla Damlatın Yeter : Kuru Fasulye Dağılmıyor Tencereye 2 Damla Damlatın Yeter : Kuru Fasulye Dağılmıyor
Şefler Pişiyi Böyle Hazırlıyor ve Asla Pişi Yağ Çekmiyor: Çıtır Çıtır Oluyor Şefler Pişiyi Böyle Hazırlıyor ve Asla Pişi Yağ Çekmiyor: Çıtır Çıtır Oluyor
Rusya Açıkladı: Bir Haftada 8 ATACMS Füzesini Düşürdük Rusya Açıkladı: Bir Haftada 8 ATACMS Füzesini Düşürdük