Cezayirli Fenomen Fransa’dan Sınır Dışı Edildi

Daha önce nefret suçu yaymakla suçlanan Cezayirli sosyal medya fenomeni için Fransa sınır dışı kararı verdi. Fransa'nın Montpellier şehrinde 5 Ocak'ta gözaltına alınan, "Doualemn" lakabıyla bilinen Cezayirli sosyal medya fenomeni sınır dışı edildi. Cezayir hükümeti, "Doualemn"in ülkeye girişine izin vermedi.

FRANSA VE CEZAYİR ARASINDA NELER OLUYOR?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Cezayir yönetimini tutukladığı Cezayirli yazar Boualem Sansal'ı derhal serbest bırakması için çağrı yaptı.

Cezayir hükümeti, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Sansal'ın tutuklanmasını eleştiren açıklamalarını "ülkenin iç işlerine bariz müdahale" olarak nitelendirdi.

Fransa’nın egemenlik tartışmalarının olduğu Fas'ın Batı Sahra bölgesinin Fas lehine özerklik planına destek verdiğini duyurması, bölgede bağımsızlık yanlılarını destekleyen Cezayir ile ilişkileri germişti. Cezayir, Temmuz 2024'te Fransa’nın Batı Sahra adımına tepki olarak Paris'teki büyükelçisini geri çekmişti.

Kaynak: AA