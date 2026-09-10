Arap Dünyasında Deprem! Cezayir, BAE ile Diplomatik Köprüleri Tamamen Attı

Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini sonlandırma kararı aldığını duyurdu

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Arap Dünyasında Deprem! Cezayir, BAE ile Diplomatik Köprüleri Tamamen Attı
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Cezayir Dışişleri Bakanlığının açıklaması ülkenin resmi ajansı APS'de yayımlandı.Açıklamada, detay verilmeksizin iki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasına yönelik tüm yolların tükenmesinin ardından BAE ile diplomatik ilişkilerin bugün itibarıyla kesildiği belirtildi.

RESMİ PROSEDÜRLER BAŞLATILDI

Cezayir, Şubat 2026'da BAE ile 2013 yılında imzaladığı hava hizmetleri anlaşmasını iptal etmek üzere resmi prosedürleri başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Cezayir Birleşik Arap Emirlikleri
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