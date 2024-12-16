CEO Katili Luigi Mangione'nin Hapishane Menüsü Viral Oldu! Adını Duyan Şoke Oluyor, Herkes Bu Yemeği Araştırıyor...

Tüm dünya son iki haftadır, sağlık sigortası şirketi UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson'ı öldüren Luigi Mangione'yi konuşuyor. ABD'nin New York kentinde işlediği cinayet sonrası üzerinden ülkedeki sağlık sistemini eleştiren bir "manifesto" çıkan Mangione, başarılı akademik geçmişi ve çevresi üzerindeki olumlu imajıyla sosyal medyada viral oldu.

Mangione'nin sosyal medya platformlarındaki popülaritesi o denli hızla büyüdü ki, cezaevindeki yemek seçenekleri dahi gündem oldu. CEO katilinin tutuklu bulunduğu Pennsylvania'daki Huntingdon Eyalet Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam yemeği seçenekleri arasında tavuk parmesan ve "pizza fasulyesi" adlı bir yemek olduğu öğrenildi.

'PİZZA FASULYESİ' NEDİR?

Mangione'nin menüsünün ortaya çıkmasının ardından pizza fasulyesinin ne olduğu da Twitter ve TikTok kullanıcıları arasında tartışılmaya başlandı. Pizza fasulyesinin ilk kez 2017 yılında Smitten Kitchen'dan yemek bloggerı Deb Perelman tarafından tanıtıldığı ve o zamadan beri TikTok'ta birçok kez paylaşıldığı anlaşıldı.

"Yunan ve Amerikan usulü" diye nitelendirilen yemek; domates, soğan, sarımsak, parmesan ve lahana yaprakları gibi çeşitli pizza malzemeleriyle pişirilmiş fasulyeden oluşuyor ve üzerine eritilmiş mozzarella ve parmesan eklenerek büyük bir tabakta servis ediliyor.

'YEMEĞİN HAPİSHANE MENÜSÜNE GİRMESİNE İNANAMIYORUM'

Mangione'nin hapishane menüsünün viral olmasının ardından açıklama yapan Deb Perelman, "Bu tarifi 2017'de ikinci yemek kitabım Smitten Kitchen Every Day için oluşturdum, tabii o zaman bir hapishane menüsünde yer alacağı asla aklıma gelmezdi. Cinayeti onaylamadığımızı açıkça belirtmeliyim, ancak bu konu hakkındaki mizah çok komik” diye konuştu.

Menünün yayınlanmasının ardından pizza fasulyesinin Google aramalarında da büyük ölçüde yükseldiği dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi