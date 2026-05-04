CENTCOM Önce Yalanladı, Sonra Doğruladı: İran, Hürmüz'deki ABD Gemilerini Hedef Aldı

CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemileri ile boğazdan geçen ticari gemilere saldırdığını açıkladı. Buna karşılık İran'a ait 6 botun batırıldığını iddia edildi.

Son Güncelleme:
CENTCOM Önce Yalanladı, Sonra Doğruladı: İran, Hürmüz'deki ABD Gemilerini Hedef Aldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD medyasından bazı gazetecilere telekonferansla Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu değerlendirdi. ABD’li komutanın açıklaması, İran’ın bölgedeki ABD savaş gemilerini hedef aldığı yönündeki son açıklamasının kısa süre ardından geldi.

'ÇOK SAYIDA SEYİR FÜZESİ İHA KULLANILDI'

Cooper, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda seyreden bazı ABD savaş gemileri ile bunların refakatindeki ticari gemileri hedef aldığını belirtti. İran'ın ABD ordusunun koruduğu gemilere çok sayıda seyir füzesi, insansız hava aracı ve bazı deniz araçlarıyla saldırı düzenlediğini kaydeden Cooper, söz konusu tehditlerin tamamının bertaraf edildiğini söyledi. CENTCOM komutanı, İran'ın saldırısına karşılık ABD ordusunun, "sivil gemileri hedef alan" İran'a ait 6 botu vurarak batırdığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füzeyle hedef aldığı bildirilmişti. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nda yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, ABD’ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı’nda yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Hürmüz'de Savaş Sesleri: İran 'Savaş Gemisi Vurduk' Dedi, ABD YalanladıHürmüz'de Savaş Sesleri: İran 'Savaş Gemisi Vurduk' Dedi, ABD YalanladıDünya

İran'dan ABD'ye Uyarı: 'Bölgeye Yaklaşırsanız Donanmayı Hedef Alırız'İran'dan ABD'ye Uyarı: 'Bölgeye Yaklaşırsanız Donanmayı Hedef Alırız'Güncel

Orta Doğu'da Diplomasi Trafiği: ABD İran'ın Teklifini Yanıtını Pakistan Üzerinden İlettiOrta Doğu'da Diplomasi Trafiği: ABD İran'ın Teklifini Yanıtını Pakistan Üzerinden İlettiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İran ABD
Son Güncelleme:
Leipzig’de Araç Kalabalığa Daldı! 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Leipzig’de Araç Kalabalığa Daldı! 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
BAE'ye Füze ve İHA Saldırısı! Petrol Tesisi Vuruldu BAE'ye Füze ve İHA Saldırısı! Petrol Tesisi Vuruldu
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Emekli ve Memur Maaşlarında Zam Oranı Belli Oldu Emekli ve Memur Maaşlarında Zam Oranı Belli Oldu
Diyarbakır'da Okul Önünde Silah Sesleri: Pompalı Tüfekli Saldırgan Yakalandı Diyarbakır'da Okul Önünde Silah Sesleri
TÜİK Nisan Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı Nisan Ayı Enflasyonu Belli Oldu
Zuhal Böcek'in İfadesi Ortaya Çıktı: Lüks Villalar, Milyonluk Araçlar... 'Eşim Yapmış Olabilir' Zuhal Böcek'in İfadesi Ortaya Çıktı: Lüks Villalar, Milyonluk Araçlar... 'Eşim Yapmış Olabilir'
Şişli'deki Kayınvalide Vahşetinde Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: Meğer Eşi 24 Yıl Önce... Şişli'deki Kayınvalide Vahşetinde Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: Meğer Eşi 24 Yıl Önce...