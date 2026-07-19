CENTCOM Duyurdu: Irak'ta Bir ABD Askeri Öldü

ABD ordusu, Irak'ta düşürülen İran'a ait İHA'nın patlamamış mühimmatının kontrollü imhası sırasında bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. CENTCOM ayrıca, Ürdün'deki saldırıda kaybolan askere ait olduğu değerlendirilen ceset kalıntılarına ulaşıldığını duyurdu.

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CENTCOM Duyurdu: Irak'ta Bir ABD Askeri Öldü
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak ve Ürdün'de yaşanan iki ayrı olaya ilişkin X hesabından açıklama yaptı. CENTCOM, 18 Temmuz'da kuzey Irak'ta düşürülen İran'a ait tek yönlü saldırı İHA'sının patlamamış mühimmatının kontrollü imhası sırasında bir ABD askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerinse hafif yaralandığını bildirdi.

KAYIP ASKERE AİT KALINTILAR BULUNDU

Açıklamada ayrıca, 17 Temmuz'da İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği saldırının ardından kaybolan askere yönelik arama çalışmalarında olay yerinde kimliği henüz doğrulanmayan ceset kalıntılarının bulunduğu belirtildi. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

CENTCOM, dün Ürdün'deki saldırıda 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerinse kayıp olduğunu duyurmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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