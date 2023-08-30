Cenazesi gizlice yapıldı: Prigojin öz ve üvey babalarının yanına gömüldü

Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin'in cenazesinin St. Petersburg'da dün gizli bir törenle toprağa verildiği açıklandı. Prigojin'in basın servisinden yapılan kısa açıklamada, törenin "kapalı bir formatta gerçekleştiği" belirtildi, "veda etmek isteyenlerin St. Petersburg'daki Porohovski mezarlığını ziyaret edebilecekleri" kaydedildi.



Türkrus.com'un haberine göre medyaya yansıya bilgilerde, vasiyetine uygun olarak Prigojin'in cenazesine ailesi dışında sadece bir grup Wagner savaşçısının katıldığı belirtildi. Peskov, Putin'in cenazeye katılmasının öngörülmediğini söylemişti. Uçak kazasında ölen diğer Wagner komutanlarının da farklı mezarlıklarda toprağa verildiği kaydedildi.



Uçak kazasında ölen 62 yaşındaki Rus paralı asker grubu Wagner'in başkanı Prigojin, kazadan altı gün sonra St Petersburg'da hiç bir ünlünün gömülmediği, ismi az bilinen Porohovski mezarlığına defnedildi.



M. Komsomolets gazetesi, Prigojin'in, yetmişli yılların başında ölen babası ile 2016 yılında ölen üvey babasının mezarlarının arasına gömüldüğünü yazdı. Yazıda, Prigojin'in mezarına ünlü şair Jozef Brodski'nin "Natürmort" şiirinden bir alıntının, "Yani ölü mü, diri mi?" dizelerinin çerçevelenmiş olarak konulduğu belirtildi. Muhabir, gün boyunca gazetecilerin bir başka mezarlığa yönlendirildiğini, Porohovski gibi "önemsiz" bir mezarlığa kimsenin gömüleceğinin akla gelmediğini belirtti.



Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda Prigojin'in koyu renkli granit mezar taşının çoğu kırmızı güllerden oluşan çiçeklerle kaplı olduğu görüldü.