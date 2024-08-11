Celine Dion ve Trump Karşı Karşıya! 'My Heart Will Go On' Çalındı

2024 Paris Olimpiyatları'ndaki performansıyla uzun süre konuşulan dünyaca ünlü Kanadalı sanatçı Celine Dion, Trump'ın seçim kampanyasında Titanik filmi için seslendirdiği "My Heart Will Go On" şarkısını kullanmasına tepki gösterdi.

Celine Dion ve Trump Karşı Karşıya! 'My Heart Will Go On' Çalındı

Eski ABD Başkanı ve yeni aday Donald Trump'ın Celine Dion'un şarkısını Montana'da düzenlenen mitingde kullandığı ve izin almadığı öğrenildi.

Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şarkının izinsiz bir şekilde kullanıldığı ifade ederken, onaylamadığı halde şarkısının kullanılmasına tepki gösterdi.

Dion, X hesabından yaptığı paylaşımında "Ve gerçekten, o şarkı mı?" ifadelerine yer verdi.

Trump Hacklendi mi? ABD'den İran SuçlamasıTrump Hacklendi mi? ABD'den İran SuçlamasıDünya

Etiketler
Donald Trump ABD
Trump Hacklendi mi? ABD'den İran Suçlaması Trump Hacklendi mi? ABD'den İran Suçlaması
Aydın’da Yetişiyor: Fiyatı 200 Milyon Dolara Ulaştı! Aydın’da Yetişiyor: Fiyatı 200 Milyon Dolara Ulaştı!
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Yıllık İzinler İçin Karar, Artık Yapılamayacak Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Yıllık İzinler İçin Karar, Artık Yapılamayacak
7.1'le Sallanan Japonya'da 'Büyük Deprem' Alarmı 7.1'le Sallanan Japonya'da 'Büyük Deprem' Alarmı
ÇOK OKUNANLAR
Görüşme Talimatı Davutoğlu'ndan! Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor? Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor?
Tabela Değişti: İşte Akaryakıt Fiyatları Tabela Değişti! İşte Akaryakıt Fiyatları
Pazar Planı Yapanlara Kötü Haber! Meteoroloji 16 İli Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji 16 İli Uyardı, Çok Kuvvetli Geliyor
Esenyurt'ta Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı: Müzisyenler Gözaltında Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı
Instagram Haniye Paylaşımını Anında Kaldırdı Haniye Paylaşımını Anında Kaldırdı