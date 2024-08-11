Celine Dion ve Trump Karşı Karşıya! 'My Heart Will Go On' Çalındı
2024 Paris Olimpiyatları'ndaki performansıyla uzun süre konuşulan dünyaca ünlü Kanadalı sanatçı Celine Dion, Trump'ın seçim kampanyasında Titanik filmi için seslendirdiği "My Heart Will Go On" şarkısını kullanmasına tepki gösterdi.
Eski ABD Başkanı ve yeni aday Donald Trump'ın Celine Dion'un şarkısını Montana'da düzenlenen mitingde kullandığı ve izin almadığı öğrenildi.
Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şarkının izinsiz bir şekilde kullanıldığı ifade ederken, onaylamadığı halde şarkısının kullanılmasına tepki gösterdi.
Dion, X hesabından yaptığı paylaşımında "Ve gerçekten, o şarkı mı?" ifadelerine yer verdi.