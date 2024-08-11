Celine Dion ve Trump Karşı Karşıya! 'My Heart Will Go On' Çalındı

Eski ABD Başkanı ve yeni aday Donald Trump'ın Celine Dion'un şarkısını Montana'da düzenlenen mitingde kullandığı ve izin almadığı öğrenildi.

Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şarkının izinsiz bir şekilde kullanıldığı ifade ederken, onaylamadığı halde şarkısının kullanılmasına tepki gösterdi.

Dion, X hesabından yaptığı paylaşımında "Ve gerçekten, o şarkı mı?" ifadelerine yer verdi.