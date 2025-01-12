Çekya’da Restoranda Yangın Faciası! 30 Kişi Tahliye Edildi, Ölü ve Yaralılar Var

Çekya’nın Most şehrinde bir restoranda gazlı ısıtıcının devrilmesi sonucu meydana gelen yangın faciasında 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı. Korku dolu anlarda restoranda 20 kişinin bulunduğu açıklandı.

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Çekya’nın Most şehrinde bir restoranda korku dolu anlar yaşandı. İçinde 20 kişinin bulunduğu restoranda gazlı ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Çekya’da Restoranda Yangın Faciası! 30 Kişi Tahliye Edildi, Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

30 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çekya itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, restoran ve çevresindeki binalardan 30 kişi tahliye edildi. Çekya radyosuna açıklama yapan İçişleri Bakanı Vit Rakusan yangının restoranın ön bahçesindeki propan-bütan ısıtıcının devrilmesi sonucu çıktığını ifade etti.

Çekya’da Restoranda Yangın Faciası! 30 Kişi Tahliye Edildi, Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

Kaynak: DHA-İHA

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