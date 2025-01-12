Çekya’da Restoranda Yangın Faciası! 30 Kişi Tahliye Edildi, Ölü ve Yaralılar Var

Çekya’nın Most şehrinde bir restoranda korku dolu anlar yaşandı. İçinde 20 kişinin bulunduğu restoranda gazlı ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

30 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çekya itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, restoran ve çevresindeki binalardan 30 kişi tahliye edildi. Çekya radyosuna açıklama yapan İçişleri Bakanı Vit Rakusan yangının restoranın ön bahçesindeki propan-bütan ısıtıcının devrilmesi sonucu çıktığını ifade etti.

Kaynak: DHA-İHA