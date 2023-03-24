Çekya Devlet Başkanı Pavel: Ukrayna’ya yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yaptık; artık imkanımız kalmadı

Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel, Ukrayna’ya Rusya’ya karşı savaşında yardım etmek için ülkesinin elinden gelen her şeyi yaptığını söylediği açıklamasında imkanlarının kalmadığını, mühimmat üretmek için iş gücünün yetersiz olduğunu belirtti.

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Çekya Devlet Başkanı Pavel: Ukrayna’ya yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yaptık; artık imkanımız kalmadı

Çekya’da bu ay yemin ederek görevine başlayan Devlet Başkanı Petr Pavel, Alman Suddeutsche Zeitung dergisine röportaj verdi.

Devlet Başkanı Pavel, Çekya’nın Ukrayna’ya yardım etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade etti. Ülkesindeki işgücü sıkıntısı nedeniyle daha fazla mühimmat üretme kapasitelerinin sınırlı olduğunu vurgulayan Pavel, "Sadece kendi stoklarımızdan (mühimmat) teslim etmekle kalmadık, aynı zamanda yurt dışından da malzeme satın aldık" ifadelerini kullandı. Pavel, Çekya’nın Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu bazı hava savunma sistemlerini ve mühimmatı halen üretme kapasitesine sahip olduğunu, ancak ülkesindeki iş gücünün yetersiz olduğunu vurguladı. Pavel, “Avrupa’nın en düşük işsizlik oranlarından birine sahibiz. İşçi bulmak zor. Ancak Ukrayna’dan işçi getirmek gibi fırsatlar var” dedi.

Çekya Savunma Bakanlığı’na göre Prag yönetimi Kiev’e 2.3 milyar euro değerinde silah sağladı. Ülke, güvenlik gerekçeleri nedeniyle tedarik edilen silah türlerini ise açıklamıyor.

 

Kaynak: İHA

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