Çatışmalarda 8'inci gün: İsrail, 6 saat güvenli geçiş izni verecek

Hamas'ın İsrail'de müzik festivaline yaptığı saldırının savaşa dönmesi üzerinden 8 gün geçti.

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Çatışmalarda 8'inci gün: İsrail, 6 saat güvenli geçiş izni verecek

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 8. gününde devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk 1900 kişinin öldüğünü duyurdu. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsrailli hayatını kaybetti, 3 bin 436 İsrailli de yaralandı. Gece saatlerinde bir grup İsrail askeri Gazze içlerine keşif amaçlı girdi. İsrail Ordu Sözcüsü yaptığı açıklamada, ordunun harekât için emir beklediğini söyledi. Gazze’ye sızma operasyonu gerçekleştiren İsrail ordusunun kara harekatı beklenirken, sivillerin Gazze’den tahliyesine ilişkin yeni bir adım atıldı. İsrail, Gazzelilerin bugün 10.00-16.00 saatleri arasında güvenli geçişlerine izin verileceğini açıkladı.

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Saldırının 8'inci gününde yaşananlar şöyle:

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09.16 | Reuters: Kameramanımız İsrail'den gelen roket saldırısında öldü

Reuters haber ajansı, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde görev yapan kameramanı İssam Abdullah'ın İsrail tarafından gelen roket saldırısı sonucu öldüğünü açıkladı.

Reuters, X Arapça sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdullah'ın hayatını kaybettiği dünkü saldırıya ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Açıklamada, Reuters televizyonu kameramanının İsrail tarafından fırlatılan roket nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

08.57 | İsrail: 6 saat boyunca izin verilen yollara saldırı olmayacak

Dün gece Gazze’ye sızma operasyonu gerçekleştiren İsrail ordusunun kara harekâtı beklenirken, sivillerin Gazze’den tahliyesine ilişkin yeni bir adım atıldı. İsrail, Gazzelilerin bugün 10.00-16.00 saatleri arasında güvenli geçişlerine izin verileceğini duyurdu.

08.34 | AA muhabirinin aktardığına göre, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki Aşkelon'a roket atıldı.

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