Çatalca'da Polisleri Taşıyan Midibüs Devrildi: Yaralılar Var

Sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul Çatalca'da polisleri taşıyan midibüs devrildi. Yaralanan 3 polis hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgiye göre, Binkılıç'ta bulunan yabancı uyruklu kişileri geri gönderme merkezine bırakmasının ardından dönüş yolunda olan, içinde polislerinde bulunduğu midibüs, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Bunun üzerine araçta bulunan kişiler camı kırarak kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

3 POLİS YARALANDI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 3 polis ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"21.03.2026 Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında İl Göç Müdürlüğü hizmetinde görev yapan midibüs, İnceğiz-Binkılıç Geri Gönderme Merkezi’nden Arnavutköy Geri Gönderme Merkezine dönüş yoluna geçtiği sırada virajı alamayarak yan devrilmiştir. Olayda araçta bulunan 3 polis memuru hafif yaralanmış olup, yaralılar hastanede tedavi altına alınmıştır."

Kaynak: DHA

Etiketler
Çatalca kaza
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
