Canlı blog | İsrail'den Mescid-i Aksa'da yoğun güvenlik önlemi: Yaş kısıtlaması getirildi

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 14. gününde de sürdüren İsrail, yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı tarihi kiliseyi bombaladı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurdu.

Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede İsrail saldırısı sonucu "çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı" aktarıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti.

Saldırıda tarihi kilisede ciddi hasar meydana gelirken, kilisenin yakınında bulunan bir bina da yıkıldı.

Kudüs'teki Anglikan Kilisesi'ne bağlı Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi, İsrail'in 17 Ekim'de bombaladığı ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığı El-Ehli Baptist Hastanesine yaklaşık 250 metre mesafede yer alıyor.

İsrail'in saldırdığı bölgede yaklaşık 1000 Hristiyan'ın yaşadığı ve evi yıkılanların korunmak için kiliseye ve ona bağlı binalara sığındığı biliniyor.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanlar sonucu Gazze'de 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail basını ise 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığını aktardı.

HAMAS LİDERİ: İSRAİL'İN SALDIRILARI BÖLGESEL SAVAŞA DÖNÜŞEBİLİR

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze'ye yönelik süren saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşebileceği açıklamasında bulundu.

Heniyye, yayımladığı video kaydında, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan cephesinde İsrail'le yaşanan çatışmalar ile siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ile bazı Avrupa ülkelerinin, manevi destek için İsrail'e ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Heniyye, Washington yönetiminin tüm bu çabalarına rağmen "Gazze'ye saldırılar konusunda İsrail'e bölgesel ve uluslararası destek sağlama ve Araplara, tehciri kabul ettirme"de başarılı olamadığını belirtti.

Hamas lideri, "Gazze'ye yönelik bu vahşi saldırıların, yıkımın ve kan dökmenin devam etmesi durumunda, bunun, bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısı yaptıklarını" kaydetti.

Geçen günlerde Arap ve İslam dünyasından pek çok yetkiliyle bir araya geldiklerini söyleyen Heniyye, bu görüşmelerde, "çözümün ancak işgalin son bulması ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olduğunu dile getirdiklerini ve işgalci komutanların işledikleri suçlardan ötürü yargılanmasını ve Gazze'ye bir an evvel yardımların ulaştırılmasını talep ettiklerini" dile getirdi.

Heniyye son olarak, halkları cuma günü "Gazze'ye saldırılar dursun, tehcir ve alternatif vatana hayır" sloganıyla sokağa inmeye çağırdı.

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11.58 İSRAİL GÜÇLERİ, ASKERİ EĞİTİM ALANINA GİREN YAHUDİ YERLEŞİMCİYİ "YANLIŞLIKLA" ÖLDÜRDÜ

İsrail askerlerinin, ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nde yer alan Tesalim kasabası yakınlarında bir Yahudi yerleşimciyi "yanlışlıkla" öldürdüğü bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi, Tesalim kasabası yakınlarında "olağan dışı" bir olay yaşandığını aktardı.

Habere göre, İsrail ordusunun Tesalim yakınlarındaki askeri eğitim alanına 3 aracın girmesi üzerine İsrail askerleri ateş açtı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu araçlardan birinin şoförlüğünü yapan bir Yahudi yerleşimci "yanlışlıkla" öldürüldü.

11.54 İSRAİL, CUMA NAMAZINI MESCİD-İ AKSA'DA KILMAK İSTEYEN FİLİSTİNLİLERE YİNE YAŞ KISITLAMASI GETİRDİ

İsrail yönetimi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyenlere yaş kısıtlaması getirdi.

Kudüs’teki İslami Vakıflar İdaresinden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların Harem-i Şerif’e girişine izin vermiyor.

Öte yandan İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresine ve giriş kapılarına barikatlar kurdu.

Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinlilerin bir kısmı kimlik kontrolü yapıldıktan sonra içeri alındı.

11.30 İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE GECE BOYUNCA 100 SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 100 hedefi vurduğu belirtildi.

The Times Of Israel'in haberine göre, İsrail ordusu gece saatlerinde Gazze'ye 100 saldırı gerçekleştirdi.

Saldırılarda, Hamas mensubu Emced Macid Muhammed Ebu Avde'nin öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail ordusunun 100 hedefe yönelik saldırısında "bir yeraltı tüneli, silah deposu ve Hamas'a ait çok sayıda komuta merkezini hedef aldığı" ifade edildi.

Bir camiyi de bombalayan İsrail güçleri, buranın "Hamas tarafından gözlem noktası ve hazırlık alanı olarak kullanıldığını" öne sürdü.

09.52 BANGLADEŞ'TE GAZZE'DE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN 1 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Bangladeş'te, İsrail-Filistin çatışmasında hayatını kaybeden Filistinliler için 1 günlük yas ilan edildi.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısının ardından, 7 Ekim'de başlayan çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinliler için ülkede 1 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Bangladeş'teki tüm resmi ve özel binalarda bayraklar yarıya indirilecek.

Ülkedeki camilerde ve dini kuruluşlarda, hayatını kaybeden Filistinliler için dua edilecek.

09.44 İSRAİL'İN, NUR ŞEMS MÜLTECİ KAMPI'NDA ÖLDÜRDÜĞÜ FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 13'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda öldürülen Filistinlilerin sayısının 13'e yükseldiği, ordu güçlerinin yaklaşık 30 saat sonra kamptan çekildiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'nda bir katliam gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in kamp baskınında 5'i çocuk olmak üzere 13 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin dün sabah saatlerinde baskın ve saldırı başlattığı Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan tümüyle çekildiğini aktardı.

İsrail güçleri dün saat 03.00'te askeri araç ve buldozerler eşliğinde Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'na kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 9 Filistinlinin öldüğü bildirilmişti.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilerle girilen çatışmada 1 polisin öldüğü, 9'unun yaralandığı duyurulmuştu. Açıklamada, 10 şüphelinin ise gözaltına alındığı ifade edilmişti.

06.07 YEMEN, FİLİSTİN HALKININ DESTEKLEMESİ İÇİN "ACİLEN HAREKETE GEÇME" ÇAĞRISINDA BULUNDU

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, İsrail'in açık saldırganlığına ve geniş çaplı bir savaş suçuna maruz kalan Filistin halkını desteklemek için acil eylem çağrısında bulundu.

Saba resmi haber ajansının verdiği bilgiye göre, Abdulmelik, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ve ABD'nin Sana Büyükelçisi Stephen Fagin ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Abdulmelik, görüşmede, Yemen yönetimi, hükümeti ve halkının Filistin meselesine yönelik sabit tutumunu vurguladı.

Görüşmede sırasında, "Açık bir saldırıya, tam kapsamlı bir savaş suçuna ve Siyonist işgal güçlerinin soykırım girişimine maruz kalan Filistin halkını desteklemek için acilen harekete geçilmesi" çağrısı yapan Abdulmelik, şunları kaydetti:

"Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef alan, yüzlerce çocuk ve kadının ölümüne ve yaralanmasına neden olan vahşi bombalama, tüm sözleşmeleri ve uluslararası insani hukuku ihlal eden iğrenç bir suçtur."

05.49 İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE SİVİLLERİN BULUNDUĞU 6 EVE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillerin bulunduğu 6 eve hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin yaşadığı 6 evi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, hava saldırılarında 9 kişinin öldüğü, 60 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Filistin haber ajansı WAFA'dan geçen haberde ise "Han Yunus kentinde sivillerin yaşadığı 6 evin bombalanması sonucu çoğu çocuk ve kadın en az 21 kişi yaşamını yitirdi, 79 kişi de yaralandı." bilgisine yer verildi.

05.29 FİLİSTİN KİLİSE İŞLERİ YÜKSEK KOMİTESİ BAŞKANI HURİ: "İSRAİL GAZZE'DE SOYKIRIM PLANI UYGULUYOR"

Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Kilise İşleri Yüksek Komitesinin Başkanı Remzi Huri, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndekilere karşı "soykırım" planı uyguladığını söyledi.

Huri, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de Tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef alması bir savaş suçudur." ifadelerine yer vererek, İsrail'in, Filistinli sivillere ve ibadethanelere karşı devam eden suçlarına bir yenisinin daha eklendiği belirtti.

"İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkımıza karşı soykırım planı uyguladığına dair resim tüm dünyaya açık hale geldi." ifadesini kullanan Huri, şunları kaydetti:

"Müslüman ve Hıristiyanlardan oluşan yaklaşık 500 Filistin vatandaşının barındığı kilisenin hedef alınması, İsrail işgalinin ana hedeflerinin çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere savunmasız vatandaşlar olduğunu doğruluyor."

Kilise İşleri Yüksek Komitesi de yazılı açıklamasında, kilisenin doğrudan hedef alındığına dikkati çekerek, "Bu, Cenevre Sözleşmesi ve birçok uluslararası anlaşma kapsamında bir savaş suçudur. Bu, Gazze Şeridi'nde, Kudüs'te ve işgal altındaki çeşitli Filistin topraklarında, Filistinli sivillere ve ibadet yerlerine karşı devam eden işgal suçlarına eklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Komite, Tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'nin dünyanın en eski üçüncü kilisesi olduğunu ve orijinal inşaatının 425 yılına dayandığını kaydetti.

05.11 İSRAİL, GAZZE'DE BİR CAMİYİ DAHA VURDU

İsrail ordusunun hava saldırılarında Gazze Şeridi'nde bir caminin daha tamamen yıkıldığı bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde hedef aldığı el-Ömeri Camii'nin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, 18 Ekim'de "İsrail 10 camiyi yıktı, onlarca cami ve mabede de zarar verdi. Bunlar arasında 7 tarihi cami ve kilise de var." açıklamasında bulunmuştu.

03.10 BİDEN, ULUSA SESLENDİ: HAMAS GİBİ TERÖRİSTLER İLE PUTİN GİBİ DİKTATÖRLERİN KAZANMASINA İZİN VEREMEYİZ, KONGRE'YE "İSRAİL VE UKRAYNA BÜTÇESİ" GÖNDERECEĞİM

ABD'de ulusa seslenen Başkan Biden, "İsrail’in geçmişten daha da güçlü olmasını sağlayacağız. Kongre'ye yarın bir bütçe paketi göndereceğim. Bu İsrail için daha önce görülmemiş bir destek paketi olacak" dedi.

Biden, Kongre'ye bir paket göndereceğini bildirerek, şöyle konuştu:

"Masum Filistinlilerin yaşadıklarını görmezden gelemeyiz. Hamas ve Putin etrafındaki demokrasileri yok etmeye çalışıyor. Hamas gibi teröristler ile Putin gibi diktatörlerin kazanmasına izin veremeyiz. Buna izin veremem. Tarihin çok önemli bir anındayız ve bugün vereceğimiz kararlardan biri önümüzdeki on yılların geleceğini belirleyecek. Bölgedeki diğer hasım aktörlerin İsrail'in hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu görmelerini sağlayacağız. Kongreye yarın bir bütçe paketi göndereceğim. Bu İsrail için daha önce görülmemiş bir destek paketi olacak. Hem Ukrayna'nın hem de İsrail'in savunulmasına yardımcı olmak için, Kongre'den daha önce görülmemiş bir bütçe talep edeceğim."

02.30 ABD, UKRAYNA'YA TAHSİS EDİLEN TOP MERMİLERİ İSRAİL'E GÖNDERECEK

Axios haber sitesi, ABD'de Biden yönetiminin Ukrayna'ya tahsis edilen "on binlerce top mermisini" İsrail'e göndermeyi planladığını bildirdi.

Axios'un üç İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberde, İsrail ordusunun ve savunma bakanlığının Washington'a, "Gazze'ye yapılacak bir kara saldırısına hazırlanmak için acilen top mermilerine ihtiyaçları olduğunu" söylediğini belirtti.

Haber kaynağı, İsraillilerin İsrail-Lübnan sınırında olası bir gerilim nedeniyle topçu silahlarına ihtiyaç duyduklarını da söylediğini belirtti.

01.53 İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ: İSRAİL GAZZE’NİN SUYUNU KESEREK 600 BİN İNSANI TEMİZ SUSUZ BIRAKTI

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in 11 Ekim'de Gazze’nin suyunu keserek 600 bin insanı temiz sudan yoksun bıraktığını duyurdu.

HRW'nin, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukasıyla Filistinli çocukları ve diğer sivilleri büyük bir risk altında bıraktığı aktarıldı.

01.49 HAMAS LİDERİ HENİYYE: GAZZE'YE DÖNÜK SALDIRILAR BÖLGESEL SAVAŞA DÖNÜŞEBİLİR

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze'ye yönelik süren saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Heniyye, yayımladığı video kaydında, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan cephesinde İsrail'le yaşanan çatışmalar ile siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ile bazı Avrupa ülkelerinin, manevi destek için İsrail'e ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Heniyye, Washington yönetiminin tüm bu çabalarına rağmen "Gazze'ye saldırılar konusunda İsrail'e bölgesel ve uluslararası destek sağlama ve Araplara, tehciri kabul ettirme"de başarılı olamadığını belirtti.

Tüm baskılara rağmen Arap ve İslam ülkelerinin Filistinlilerin tehcir edilmesi konusundaki tavrının çok net olduğunu kaydeden Heniyye, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliğinin toplantılarında da bunun vurgulandığını ifade etti.

Başta Mısır olmak üzere Arapların ve İslam ülkelerinin tehcire karşı duruşunu öven Heniyye, bu duruşun desteklenmesi çağrısı yaptı.

Heniyye, ABD yönetiminin, diğer cepheleri saf dışı bırakma ve insanları İsrail'in yalanlarına inandırma konusunda da başarılı olamadığını aktardı.

Hamas lideri, "Gazze'ye yönelik bu vahşi saldırıların, yıkımın ve kan dökmenin devam etmesi durumunda, bunun, bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısı yaptıklarını" kaydetti.

Geçen günlerde Arap ve İslam dünyasından pek çok yetkiliyle bir araya geldiklerini söyleyen Heniyye, bu görüşmelerde, "çözümün ancak işgalin son bulması ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olduğunu dile getirdiklerini ve işgalci komutanların işledikleri suçlardan ötürü yargılanmasını ve Gazze'ye bir an evvel yardımların ulaştırılmasını talep ettiklerini" dile getirdi.

Heniyye son olarak, Filistin halkı ile Arap ve İslam dünyasını cuma günü "Gazze'ye saldırılar dursun, tehcir ve alternatif vatana hayır" sloganıyla sokağa inmeye çağırdı.

01.46 İSRAİL ORDUSU: LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE 3 HİZBULLAH ÜYESİNİ HEDEF ALDIK

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden tanksavar füzeleri fırlatma girişimi gerekçesiyle Hizbullah üyelerinden oluşan 3 kişilik bir "hücreyi" hedef aldığını açıkladı.

01.24 MEDYA HAKLARI GRUBU, SAVAŞIN BAŞLAMASINDAN BU YANA 21 GAZETECİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

01.05 KUDÜS RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDEN İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KİLİSE SALDIRISINA KINAMA

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıyı kınadı.

Patrikhaneden yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, Gazze Şehri'ndeki kilise binalarından birini hedef alan İsrail saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in yerleşim yerlerini bombalaması sonucu evlerini kaybeden çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere masum vatandaşları korumak için sağlanan barınakların yanı sıra kiliselerin ve onlara bağlı kurumların hedef alınmasının göz ardı edilemeyecek bir savaş suçu teşkil ettiği vurgulandı.

Patrikhanenin ve diğer kiliselerin, Baptist Hastanesi, okullar ve diğer sosyal kurumların tesis ve barınaklarına açık bir şekilde saldırılmasına rağmen, ihtiyaç sahibi insanlara yardım, destek ve barınma sağlama şeklindeki dini ve ahlaki görevlerini yerine getirmeye devam etmekte kararlı olduğu aktarıldı.

İsrail'in sivillerin bulunduğu bu kurumların boşaltılması yönündeki taleplerinin devam ettiği ve bu konuda kiliselere uygulanan baskıların olduğu bir dönemde bile patrikhanenin dini ve ahlaki görevini sürdüreceğine işaret edilen açıklamada, patrikhanenin, savaş ve barış zamanlarında ihtiyaç duyulan her şeyin sağlanması konusunda dini ve insani görevinden vazgeçmeyeceği ifade edildi.