Canlı blog | İsrail Sağlık Bakanı: saldırırken yaralanan Hamaslıları tedavi etmeyeceğiz

GERÇEK GÜNDEM

Hamas'ın İsrail'e saldırması ve İsrail'in karşılık vermesiyle başlayan çatışmalar, altıncı gününde de sürüyor. ABD'nin de destek verdiği İsrail'in kapsamlı bir kara harekatı yapması bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Hamas'a karşı "çok fazla güç kullanacağını" ifade ederken, ordunun saldırıya verdiği karşılığın "henüz yeni başladığını" söylemişti. Netanyahu, "Biz Hamas'ın kim olduğunu her zaman biliyorduk. Artık tüm dünya biliyor. Hamas, IŞİD'tir. Dünyanın IŞİD’i yendiği gibi biz de onu yeneceğiz. Bu aşağılık düşman savaş istedi ve alacak" diye konuşmuştu.

İsrail'in Gazze'ye ve Batı Şeria'ya dönük yıkıcı saldırıları sürerken, Hamas da roketle karşılık vermeye devam ediyor.

İşte Hamas ile İsrail çatışmalarının altıncı gününde dakika dakika yaşananlar...

07.11 BM: GAZZE'DE YERİNDEN EDİLENLERİN SAYISI 338 BİNİ GEÇTİ

BM Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasından bu yana 338 binden fazla Filistinlinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.

BM Genel Sekreteri daha önce yapmış olduğu açıklamada, 220 bin Filistinlinin Gazze'deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı tesislerde barındığını aktarmıştı.

05.07 İSRAİL SAĞLIK BAKANI: SALDIRIRKEN YARALANAN HAMASLILARI TEDAVİ ETMEYECEĞİZ

Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Arbel, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, saldırılarda yaralanan Hamaslıların devlet hastanelerinde tedavilerinin durdurulması emrini verdiğini açıkladı.

Mektubunda, "Sağlık sistemi bu zor zamanlarda İsrail askerlerinin tedavisine ve gelecek olana hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır" diyen Arbel, kendi rehberliği altındaki kamu sağlığı sisteminin, Hamaslıları tedavi etmeyeceğini duyurdu.

04.30 GAZZE'DE İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLENLERİN SAYISI 1200'E YAKLAŞTI

Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sebebiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1200, yaralıların ise 5 bine yakın olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı Vekili Dr. Yusuf Eburriş, sağlık hizmetlerinin durumunu değerlendirmek üzere Gazze'deki Şifa Hastanesinde incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eburriş, "Şehitlerin sayısı 1200'ye yaklaştı, yaralılar da yaklaşık 5 bin kişi" dedi. Eburriş, vefat edenler ve yaralıların büyük çoğunluğunu çocuk, kadın ve yaşlıların oluşturduğunu kaydetti.

02.55 İSRAİL SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Yedioth Aharonoth gazetesine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün hastanelerde 443 yaralının tedavi altına alındığı, bunlardan 105'nin durumlarının kritik olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Savaşın başladığı 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana, hastanelere nakledilen yaralı sayısı 3 bin 268'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'a göre, öldürülen İsraillilerin sayısı 1200 olurken, yaralı sayısı ise 2 bin 900 olarak kaydedildi.

01.38 HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas Hareketi'nin resmi internet sitesinde Hareketin Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran'ın Aksa Tufanı'na ilişkin basın açıklaması yayımlandı. Bedran, açıklamasında "operasyonun İsrail işgalinin Filistin'deki ihlallerine bir cevap olarak, birinci dereceden bir savunma operasyonu olduğunu, İsrail askeri üsleri ve merkezlerini hedef aldığını" bildirdi. Hamas'ın silahlı güçlerine ilişkin "İsrailli sivilleri öldürdükleri" yönündeki İsrail iddialarını yalanlayan Bedran, şunları kaydetti:

"Dinimiz, sivillere dokunmayı ve hedef almayı bize yasaklar. Hamas savaşçıları, Kassam Tugayları Komutanı Ebu Halid Dayf'ın videolarında da anlattığı gibi, sivillere dokunulmaması gerektiği yönündeki öğütlerini yerine getirmiştir."

00.17 HAMAS ESİR ALDIĞI BİR KADIN VE İKİ ÇOCUĞUNU SERBEST BIRAKTI

Katar merkezli Al Jazeera'nın haberine göre, Kassam Tugayları, çatışmalar sırasında esir aldığı bir Yahudi yerleşimci kadınla çocuklarını serbest bıraktı.

Al Jazeera, kadın ile çocuklarının serbest bırakılmasına ilişkin görüntüleri de yayımladı. Arkadan çekilen görüntülerde, kadın ve bir çocuğu görünürken diğerini kucağında taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: AA