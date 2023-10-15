Canlı blog | İsrail ordusu: Operasyon alanını genişletmeye hazırlanıyoruz

İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürürken, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Aksa Petrol İstasyonu yakınında bir evi bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin batısında Tel el-Heva semtinde bir evi bombalaması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da İsrail'in, Ez-Zevayide beldesi ve El-Bureyc Mülteci Kampında iki evi bombalaması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğunu açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana, Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğünü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığını aktardı.

İRAN'DAN "MÜDAHALE EDERİZ" UYARISI

İran Dışişleri Bakanı'nın BM yetkilileri aracılığıyla İsrail'e saldırıları sürerse ve özellikle Gazze'ye kara saldırısı başlatılırsa İsrail'e karşılık vermek zorunda kalacaklarını ilettiği belirtildi.

İSRAİL ORDUSU: KAPSAMLI SALDIRIYA HAZIRLANIYORUZ

Öte yandan akşam saatlerinde İsrail Ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

İsrail Ordusu yaptığı yazılı açıklamada, birliklerinin "operasyonlarını alanda genişletmeye hazırlandıklarını" duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, lojistik müdürlüğünün birliklere kara harekatı için ihtiyaç duyacakları tüm teçhizatı sağlamak için çalıştığı, yüz binlerce yedek askerin taslağının tamamlanmasında sona gelindiği belirtildi.

Son günlerde muharebe için gerekli araçların toplanma alanlarına nakledildiği kaydedilen açıklamada, Gazze'deki Filistinli gruplara karşı havadan, denizden ve karadan "koordineli" saldırılar dahil olmak üzere "geniş kapsamlı" operasyon için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

İşte Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalarda dakika dakika yaşananlar...

10.48 LÜBNAN’DAN İSRAİL’E TANKSAVAR FÜZESİ ATILDI, BİR İSRAİLLİ ÖLDÜ

Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine tanksavar füzesi atıldığı ve bir İsraillinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesine tanksavar füzesi atıldığı belirtildi. Açıklamada, olayın ayrıntılarının incelendiği aktarılırken, buna karşılık İsrail ordusu Lübnan’da füzenin fırlatıldığı alanı bombaladığını duyurdu.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı’ndan yapılan açıklamaya göre Lübnan’dan yapılan saldırıda 40 yaşında bir İsrailli öldü. Açıklamada, 2’si orta derecede, 1’i hafif, 3 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

08.55 İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARINDA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 114 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Buna göre, aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde toplam 2 bin 329 kişi öldü, 9 bin 42 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kentleri, 9 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor.

08.39 İSRAİL ORDUSU ÇATIŞMALARDA ÖLEN 7 ASKERİNİN DAHA İSMİNİ AÇIKLADI

İsrail ordusu, Filistinli gruplarla devam eden çatışmalarda öldürülen ve aralarında subayların da olduğu 7 askerinin daha isimlerini paylaştı.

Ordunun resmi internet sitesinde, çatışmalarda hayatını kaybeden 7 İsrail askerinin isimleri yayımlandı.

Açıklamada, yaşamını yitiren asker ve subayların ailelerine, ölüm haberinin verildiği ifade edildi.

Kanal 12 televizyonuna göre, son rakamlarla birlikte 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 286'ya yükseldi.

07.55 ŞİLİ'DE FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİ YAPILDI

Güney Amerika ülkesi Şili'de Filistin halkına destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi.

Şili'deki Filistin topluluğunun çağrısıyla bir araya gelen onlarca kişi, Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'nın yakınında toplandı.

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Gazze'deki insanlık dramına dikkati çeken eylemciler, uluslararası topluma çağrıda bulunarak saldırıların bir an önce durdurulmasını talep etti.

Göstericilere Milletvekili Gonzalo Winter ile eski bakanlardan Rodrigo Delgado'nun da destek verdiği bildirildi.

Şili, Arap ülkeleri dışında en çok Filistinlinin yaşadığı ülke olarak biliniyor.

06.00 İSRAİL, İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'YA DÜZENLEDİĞİ BASKINLARDA 3 FİLİSTİNLİYİ AĞIR YARALADI

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına baskın düzenlediği ve 3 Filistinliyi ağır yaraladığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlediği baskında Şeyh Ala el-Cube adlı Filistinliyi gözaltına aldı.

Tanıklar, Tubas kentine baskın düzenleyen askerlerin 3 Filistinliyi ağır yaraladığını, 1 Filistinliyi gözaltına aldığını ifade etti.

İsrail güçlerinin, Nablus'un Tel Cenub, Ramallah'ın Kabya beldesi ve Celezun Mülteci Kampına, Beytüllahim'in El-Hadr beldesine ve Doğu Kudüs'ün doğusundaki Ayzeriyye beldesine baskınlar düzenlediği ve olayların çıktığı öğrenildi.

03.44 GAZZE'DE SON 24 SAAT İÇİNDE 300 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ, 800 KİŞİ YARALANDI

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saat içinde 300 Filistinlinin öldüğü, 800'ünün yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların son 24 saatine ilişkin açıklama yaptı.

Kudra, İsrail saldırıları sonucu abluka altındaki bölgede son 24 saat içinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 300 vatandaşın öldüğünü, 800'ünün yaralandığını kaydetti.

02.40 ABD'Lİ EMEKLİ GENERAL: İSRAİL'İN DERHAL GAZZE SALDIRISINA GİRİŞMESİNİ BEKLEMİYORUM

ABD'li emekli Korgeneral Mark Schwarz, BBC'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye kara saldırısının. büyük ihtimalle böyle bir saldırının gerektirdiği hazırlık düzeyi nedeniyle derhal yaşanmasını beklemediğini söyledi.

Aynı zamanda İsrail ve Filistin Yönetimi'nin eski güvenlik koordinatörü olan Schwarz, İsrail Ordusu'nun askeri hazırlığının "saatler sonra olmasa bile günler sonra tamamlanacağını" belirtti.

ABD'li emekli General, İsrail Ordusu'nun alacağı kayıplar gibi, böyle bir saldırının lojistik sürdürülebilirliğini tahmin etmenin de zor olduğunu vurguladı.

Shcwarz, Gazze'ye karşı Hamas'ın askeri kabiliyetlerini yok etmek amaçlı, planlanan düzeyde bir saldırının "haftalar alacağını ama kendisinin aylar süreceğini tahmin ettiğini" söyledi.

01.07 BAE LİDERİ AL NAHYAN, BLINKEN'LE, GAZZE'YE ACİL İNSANİ YARDIM KORİDORU KURULMASINI GÖRÜŞTÜ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze'deki sivillerin korunması, bölgeye insani ve tıbbi yardım ulaştırılması için acil insani yardım koridoru kurulmasını görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, başkent Abu Dabi'de ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.

Durumu kontrol altına almak ve bölgedeki krizlerin büyümesine engel olmak için bölgesel ve uluslararası diplomatik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini ifade eden ikili, bölgesel güvenlik ve istikrarı tesis edecek kapsamlı ve adil barışın sağlanması için net bir siyasi çözüm bulunması üzerinde durdu.

01.04 İŞGAL ALTINDAKİ GOLAN TEPELERİ'NDE BULUNAN İSRAİL GÜÇLERİNİ, DERA'DAKİ İRAN DESTEKLİ GRUPLAR HEDEF ALDI

AA'nın Dera'daki kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Esed rejiminin saflarında yer alan İran destekli gruplar, işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki İsrail güçlerine Dera'dan karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

İsrail güçleri ise saldırıların düzenlediği yere, Tsil ile Sehm arası ve Tsil ile Ayn Dakar arasındaki bölgelere en az 20 adet topçu saldırısı düzenlediğini belirtti.

01.01 BİDEN, FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS VE İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı.

Biden, Abbas ile görüşmesinde, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınarken, Hamas'ın, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını temsil etmediğini belirtti.

Abbas, özellikle Gazze'de olmak üzere Filistin halkına acil insani yardım sağlama çabalarına ilişkin bilgi verirken, Biden, Abbas ve Filistin yönetimine bu konuda tam destek verdiğini bildirdi.

Biden, Gazze'deki sivillere insani yardım sağlamak için Birleşmiş Milletler, Mısır ve Ürdün ile çalıştığını belirterek, çatışmanın yayılmaması için yürüttüğü çabalara değindi. Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde ise İsrail'e olan desteğini teyit etti.

Biden, sivillerin korunmasına yönelik tüm çabaları desteklediğini belirtirken, tüm ülkelerin "Hamas'ı terör örgütü olarak kınaması gerektiğini" söyledi.

00.55 ABD: İSRAİL-HAMAS SAVAŞINDA 29 ABD VATANDAŞI YAŞAMINI YİTİRDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından AA'ya yapılan açıklamada, İsrail-Hamas savaşında 29 ABD vatandaşının öldüğü belirtilerek, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilekleri iletildi.

ABD vatandaşlarının ne şekilde öldükleri ve kimliklerine dair detay paylaşılmayan açıklamada, 15 ABD vatandaşı ile oraya yaşayan 1 kişiden de haber alınamadığı aktarıldı.

00.45 | ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı DeSantis: Gazze'den ülkemize mülteci kabul edemeyiz

DeSantis, Iowa'da düzenlediği bir başkanlık kampanyası etkinliğinde konuştu.

İsrail-Filistin çatışmasında sivil can kaybı artarken DeSantis, Gazze'den gelecek mültecilerin "Arap ülkeleri" tarafından kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

DeSantis, "Gazze'den ülkemize mülteci kabul edemeyiz" dedi.

00.23 ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ, İSRAİL'İN GAZZE'DE BEYAZ FOSFOR KULLANDIĞINA DAİR KANITLARI PAYLAŞTI

Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun Gazze'de yoğun nüfuslu sivil bölgelerde kullandığı beyaz fosfora dair kanıtlarını yayımladı.

Örgütten yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Af Örgütünün Kriz Müdahale Programı, İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde, beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgeleyen ikna edici kanıtlar topladı.

Uluslararası Af Örgütünün Kriz Kanıt Laboratuvarı tarafından doğrulanan video ve fotoğraflar, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze'de beyaz fosfor kullandığını gösteriyor.

İsrail ordusunun, Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu başlattığı, Gazze sınırına 1 kilometre yakınlıktaki Sderot kentine yığdığı mühimmatın fotoğrafında, M109 155 mm Howitzer'ler (obüsler) görülüyor.

Fotoğrafta ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı Tanımlama Kodu'nun "beyaz fosfor esaslı mühimmat" için kullandığı D528 etiketli M825 ve M825A1 top mermileri de bulunuyor.

Sderot'ta konuşlanmış, 18-22 kilometre menzilli M109 obüsleri, Gazze Şeridi'nin kuzey yarısını İsrail ordusunun vuruş menziline koyuyor.

Son günlerde, sosyal medyada Gazze'nin kuzeyinin beyaz fosforlu top mermileriyle vurulduğunu gösteren videolar paylaşıldı.

Gazze Limanı ve yakınlarındaki otellere yapılan bu saldırıların farklı açılardan çekilmiş görüntülerini doğrulayan Kriz Kanıt Laboratuvarı, ayrıca saldırı noktasının uydu görüntülerini de paylaştı.

Videoda beyaz fosforlu mühimmatın kuvvetli patlayıcı top mermileriyle birlikte kullandığı kaydedilirken, top mermilerinin havada patlarken yoğun beyaz duman çıkaran parçacıklar saldığı, bunun M825 ve M825A1 topçu mermilerinin kullanımıyla tutarlı olduğu aktarıldı.

11 Ekim'de sosyal medyada paylaşılan, fosfor kullanımını gösteren başka bir videonun konumu da Filistin Bankası Kulesi yakınları olarak belirlendi.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'da muhtemel beyaz fosfor kullanımıyla ilgili ek kanıtları inceliyor.