Canlı blog | İsrail devlet televizyonu: Ordu Gazze'ye kara harekatı hazırlıklarını tamamladı

İsrail abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 13. gününde de sürdürürken, Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik düzenlenen, en az 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının yankıları da sürüyor.

Hastane saldırısından kısa süre önce de Birleşmiş Milletler, Gazze'de binlerce kişinin sığındığı bir okulun vurulduğunu ve binlerce kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

UNRWA'YA AİT OKUL VURULDU

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini ve içinde evlerini terk eden insanların sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir okulu vurduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait okullardan birini vurdu.

Evlerini terk etmek zorunda kalanların sığındığı UNRWA okuluna yönelik saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu.

Yine İsrail savaş uçakları, Han Yunus'taki Havuz bölgesinde evlerini terk edenlerin sığındığı Ahmed Abdulaziz Okulu yakınındaki bir evi de hedef aldı. Hava saldırıları sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi.

WAFA'nın bir başka haberinde ise Han Yunus'un güneyinde bulunan el-Bekri ailesinin evinin hedef alındığı İsrail hava saldırısı sonucu, aralarında 7'si çocuk olmak üzere en az 9 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ağır bombardıman sonucu yıkılan evin enkazında henüz insanların bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bakanlığın resmi Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, Han Yunus ve Mısır sınırına yakın Rafah bölgesine yönelik düzenlenen İsrail hava saldırılarında, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan ölenlerin olduğunu kaydetti. Kudra, can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgi vermedi.

Rafah'taki saldırının düzenlendiği bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı iki evde 20 kişi can verdi.

Yine Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik İsrail hava saldırısında küçük bir bebeğin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğu aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin Cibalya bölgesin vurduğu evde 13 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 15 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ayrıca, kentin güneybatısında Tel el-Heva Mahallesi'ndeki sivillerin ikamet ettiği binalara düzenlenen İsrail saldırıları nedeniyle ölen ve yaralananların enkazdan çıkarılmaya çalışıldığı vurgulandı.

İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU: ORDUNUN KARA HAREKATI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Öte yandan İsrail resmi devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

KAN'ın haberinde, Gazze sınırı bölgesinde üç günden bu yana İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı belirtildi.

Kuvvetlerin hareketi ve konumlandırılması da dahil olmak üzere tüm gelişmelerin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne girmek için hazırlıklarını tamamladığını gösterdiği ifade edilen haberde, Gazze'ye yapılacak kara harekâtının, savaşın "Yahudi yerleşim birimlerinin silahlı Filistinlilerden temizlenmesinden sonraki" ikinci aşaması olduğu aktarıldı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanlar sonucu Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail basını ise 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğünü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığını duyurdu.

İSRAİL KARŞITI PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırının yankıları sürerken, dünyanın dört bir tarafında protestolar da devam etti. ABD'den Kolambiya'ya, Ürdün'den Fas'a, Bosna Hersek'ten Hollanda'ya kadar pek çok ülkenin halkları İsrail'e tepki gösterdi.

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07.05 İSRAİL ASKERLERİNİN, BATI ŞERİA'DA GECE BOYU DÜZENLEDİĞİ BASKINLARDA 4 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun, gece boyunca, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok belde ve köylerine düzenlediği baskınlarda, 4 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'da geçen haberlere göre, Batı Şeria'da Ramallah ve batısındaki Budrus ve Kıbya köyleri, Naleyn beldesi, Tulkerem kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı, Beyt Lahim kentinin güneyindeki Dehişe Mülteci Kampı, Batı Şeria'nın kuzeyinde Tubas kentinin doğu girişindeki semtler, Nablus, El-Halil ve Kalkıliye kentleri İsrail askerleri tarafından çeşitli baskınlara maruz kaldı.

Ramallah'ın Budrus köyüne baskın sırasında çıkan çatışmada Filistinli genç Cibril Avad, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Yaralanan bir başka Filistinli genç de Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezinde tedavi altına alındı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Nablus'a baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateşte 24 yaşındaki İbrahim el-Hac Ali, Ramallah'ta ise bir Yahudi yerleşimcinin silahlı saldırısı sonucu 21 yaşındaki Muhammed Abdurrahman Fevvaka'nın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ramallah'ın Kıbya köyüne hafriyat makineleriyle baskın düzenleyen İsrail askerleri, daha önce Kadumim Yahudi yerleşim bölgesi yakınında bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle suçlanan ve 6 Temmuz'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ahmed Gayzan'ın evini yıktı.

Naleyn beldesinde onlarca eve baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, uzun süre kaldığı bölgedeki belde sakinlerinden 8 kişiyi gözaltına aldı.

Tulkerem kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskında, İsrail askerleri, girişlerine engel olmak isteyen Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açtı. Askerler, yaralanan bir gencin tedavisi için bölgeye gelen acil servise silah atışlarıyla engel oldu.

Nur Şems Mülteci Kampı'nda yaralanan genç Taha Mehamid (16), İsrail askerlerinin acil servisin girişine engel oldukları için kan kaybından yaşamını yitirdi. Oğlunu çatışma alanından çekip acil servise ulaştırmak isteyen babası da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sırtından yaralandı.

05.14 KOLOMBİYA: GAZZE'DEKİ EL-EHLİ BAPTİST HASTANESİNE YAPILAN SALDIRI, BİR SAVAŞ SUÇUDUR

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırısına ilişkin, "Uluslararası alanda soruşturulması gereken bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.

Petro, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Aralarında sağlık personeli, hastalar, yaralılar, mülteci nüfusun da bulunduğu 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Gazze hastanesine yönelik saldırı uluslararası alanda soruşturulması gereken bir savaş suçudur."

Dünyanın barışı kabul ettirmesi gerektiğini vurgulayan Petro, "Zincirin en zayıf halkası olan Filistinli sivil halka yönelik saldırının hiçbir etik ve ahlaki temeli yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

05.00 ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA ÜST DÜZEY BİR YETKİLİ, YÖNETİMİN İSRAİL POLİTİKASI NEDENİYLE İSTİFA ETTİ

ABD Dışişleri Bakanlığında bir genel müdür, ABD yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa ettiğini duyurdu.

ABD Dışişleri'nde "müttefikler ve ortaklara silah tedariki" biriminde genel müdür olarak görev yapan Josh Paul, istifa gerekçesini, profesyonel sosyal iş ağı LinkedIn'de yayımladığı mektupla açıkladı.

Mektuba göre Paul, söz konusu birimde görev yapmaya başladığında, bazı ahlaki ikilemlerle karşılaşacağının farkında olduğunu, "yarar zarardan fazla oldukça" tahammül etmeye devam etme kararı aldığını kaydetti.

Paul, 11 yıllık görev süresince ahlaki anlamda tavizler verdiğini ancak "İsrail'e ölümcül silah transferi"nin, sınırlarını aştığını belirtti.

"Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz" diyen Paul, İsrail'in ABD desteğiyle yürüttüğü politikanın hem İsrailliler hem de Filistinlilere büyük zarar verdiğini ifade etti.

Paul, "Gözü kapalı bir şekilde tek tarafı desteklemek, iki tarafa da fayda sağlamaz." değerlendirmesinde bulunarak ABD'nin geçmişteki hatalarını tekrarladığına işaret etti.

"Artık bunun bir parçası olmak istemiyorum." açıklamasında bulunan Paul, 11 yıllık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

04.45 İNGİLTERE BAŞBAKANI SUNAK, İSRAİL'E GİDİYOR

Sunak seyahatinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşecek. İki gün sürecek Orta Doğu ziyaretinde Sunak’ın bölge ülkelerini de ziyaret etmesi bekleniyor. İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada Sunak’ın “Hamas’ın acımasız terör saldırısının sonucu olarak İsrail ve Gazze’deki kayıplar için başsağlığı dileyeceği” ifade edildi.

Sunak, seyahatiyle ilgili olarak “Tüm sivil ölümleri birer trajedi. Hamas’ın korkunç terör eylemi sonrasında çok sayıda insan hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

04.26 İSRAİL ASKERLERİ, BATI ŞERİA'DA BİR FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın 40 kilometre batısındaki Budrus köyüne düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Budrus köyündeki gençler ile köye baskın düzenleyen İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu Cibril Avad adlı Filistinli genç yaşamını yitirirken bir kişi de yaralandı.

Yaralı tedavi için Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezine götürüldü.

03.30 İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI, GAZZE'DEKİ BİRÇOK YERİN YANI SIRA UNRWA'YA AİT BİR OKULU VURDU

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini ve içinde evlerini terk eden insanların sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir okulu vurduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait okullardan birini vurdu.

Evlerini terk etmek zorunda kalanların sığındığı UNRWA okuluna yönelik saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu.

02.46 İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU: ORDU GAZZE'YE KARA HAREKATI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

İsrail resmi devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

KAN'ın haberinde, Gazze sınırı bölgesinde üç günden bu yana İsrail ordusu ile Hamas arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı belirtildi.

AA'nın dayandırdığı haberde, kuvvetlerin hareketi ve konumlandırılması da dahil olmak üzere tüm gelişmelerin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne girmek için hazırlıklarını tamamladığını gösterdiği ifade edildi. Haberde, Gazze'ye yapılacak kara harekâtının, savaşın "Yahudi yerleşim birimlerinin silahlı Filistinlilerden temizlenmesinden sonraki" ikinci aşaması olduğu aktarıldı.

02.38 İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ: GAZZE ŞERİDİ'NE KARA HAREKATI KAÇINILMAZ

İsrail Savaş Kabinesi'nin, toplantıya katılan ABD Başkanı Joe Biden'a, "Gazze Şeridi'ne kara harekatından kaçışın olmadığını" bildirdiği belirtildi. İsrail Kanal 12 televizyonunda, Biden'ın katıldığı İsrail Savaş Kabinesi toplantısına ilişkin yeni ayrıntılar yayımlandı.

AA'nın aktardığına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu toplantıda, Biden'a Gazze'ye kara harekatı yapmaktan başka çarenin olmadığının iletildiği aktarıldı. İsrail'in Gazze'deki Hamas'a ezici bir zafer elde etmemesi durumunda Tel Aviv'in Orta Doğu'daki konumunun zarar göreceği aktarılan Biden'ın ise Kabine'ye, "ABD'nin Gazze'de İsrail'in herhangi bir kara harekatına destek olacağı" sözünü verdiği vurgulandı.

Toplantıya İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi lideri Arya Deri, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz katıldı.

01.25 CEZAYİR FUTBOL FEDERASYONU, İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ SALDIRILARINDAN DOLAYI TÜM SPORTİF FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALDI

Cezayir Futbol Federasyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısının bir sonucu olarak, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla tüm faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını açıkladı.

Federasyon’dan yapılan yazılı açıklamada, “Cezayir Futbol Federasyonu (FAF), kardeş Filistin halkıyla dayanışma ve Gazze'ye yönelik saldırılarda şehit düşenlerin hatırasına saygı amacıyla tüm futbol müsabakalarını bir sonraki aşamaya kadar askıya alma kararı aldı” ifadelerine yer verildi.

01.08 BRİTANYA BAŞBAKANI SUNAK, İSRAİL'E GİDECEK, DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK

BBC'nin haberine göre; Britanya Başbakanı Rishi Sunak, bu sabah saatlerinde İsrail'i ziyaret edecek.

Sunak, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşecek. İki gün sürecek Orta Doğu ziyaretinde Sunak’ın bölge ülkelerini de ziyaret etmesi bekleniyor. Britanya Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre; Sunak’ın “Hamas’ın acımasız terör saldırısının sonucu olarak İsrail ve Gazze’deki kayıplara başsağlığı dileyeceği” ifade edildi. Başbakan, “mümkün olabildiğince çabuk” bir biçimde Gazze’ye insani yardımın da sağlanması için baskı uygulayacak.

Dışişleri Bakanı James Cleverly de ilerleyen günlerde Mısır, Türkiye ve Katar’ı ziyaret edecek.

00.48 İSPANYA SOSYAL HAKLAR BAKANI BELARRA: İSRAİL İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLER ASKIYA ALINMALI

İspanya Sosyal Haklar Bakanı Ione Belarra, İsrail'in Filistin halkına "planlı soykırım" uyguladığı gerekçesiyle diplomatik ilişkilerin askıya alınması gerektiğini söyledi.

Bakan Belarra, "Bugün (hükümetteki) ortağımız Sosyalist İşçi Partisinden (PSOE) İsrail tarafından Filistin halkına karşı yürütülen bu planlı soykırıma karşı mücadelede daha ciddi davranmamızı istedim. Bunun için de İsrail devletiyle diplomatik ilişkilerimizi acilen askıya almamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

00.31 BIDEN, MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ'NİN SINIRI AÇMAYI VE 20 KAMYONUN GEÇMESİNİ KABUL ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin insani yardımları taşıyan yaklaşık 20 kamyonun Gazze'ye ulaşması için Refah Sınır Kapısı'nı açmayı kabul ettiğini söyledi.

00.29 HOLLANDA'DAKİ FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİNE POLİS MÜDAHALESİ

Hollanda Lahey'deki Filistin'e destek gösterisine polis müdahale etti. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) önündeki gösteriye 500'den fazla kişi katıldı. Polisle grup arasında gerginlik çıktı. Grup, polise havai fişek attı. Gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.