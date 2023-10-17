Canlı blog | Gazze'de bir milyon insan yerinden edildi, İsrail 500 bin vatandaşını Gazze çevresinden tahliye etti

İsrail-Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan savaşta 11. güne girilirken, bugün itibarıyla tam 1 milyon insan yerinden edildi. Savaşın başından bu yana ise bin 400 İsrailli, 2 bin 778 de Filistinli öldürüldü.

İsrail, Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı ikinci kez bombaladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde, suyun tükendiğini, aile ve çocukların, kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldığını duyurarak, "Hemen insani ateşkese ihtiyacımız var" dedi.

GAZZE'YE SALDIRILAR GECE BOYU SÜRDÜ

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 11'inci gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettirdi. Gazze'deki sağlıkla ilgili kaynakların AA muhabirine aktardığı bilgilere göre, Han Yunus bölgesini hedef alan hava saldırıları sonucu Gazze'deki Nasır Tıp Kompleksi'ne çok sayıda yaralı geldi.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail'in, savaş uçakları, gemileri ve topçu atışlarıyla Gazze Şeridi'ne saldırılarının gece devam ettiğini aktardı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah bölgesinde bir eve saldırı sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat ve Şatı mülteci kampları gece boyunca İsrail savaş uçakları tarafından şiddetle bombalandı. Kentin doğu kesimleri de İsrail topçu atışlarının hedefi oldu.

WAFA'nın haberine göre, Gazze'nin güneyindeki Rafah bölgesine İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu. Kentin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir evin bombalanması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın 11. gününde dakika dakika yaşananlar...

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10.05 İSRAİL: HAMAS'IN MERKEZİNİ VURDUK

İsrail ordusu, Hamas hareketinin genel merkezinin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Ordusu'nun savaş uçakları, terör örgütü Hamas'ın genel merkezini vurdu ve Hamas'ın askeri ajanını öldürdü" dendi.

İsrail ordusu, Hamas'ın genel merkezinin vurulduğu anların görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı.

İsrail ordusu, Hamas hareketinin genel merkezinin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurdu.



👉Ordudan yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Ordusu'nun savaş uçakları, terör örgütü Hamas'ın genel merkezini vurdu ve Hamas'ın askeri ajanını öldürdü" dendi.https://t.co/vNR6LvgkuA pic.twitter.com/LMX0nL3aVE — Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 17, 2023

07.30 İSRAİL ASKERLERİ, BATI ŞERİA'DA BİR FİLİSTİNLİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ

İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail işgal güçleri Nablus kentine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu kentin doğusundaki Mesakin Şabiye Mahallesi sakinlerinden Semir Mahmud Abdulkadir Sabra karnından vurularak yaşamını yitirdi.

Haberde olaya ilişkin daha ayrıntılı bilgi verilmedi.

Buna göre, Sabra'nın ölümüyle 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu ölen Filistinlinin sayısı 61'e yükseldi.

07.00 TÜRKİYE'DEN GARANTÖRLÜK FORMÜLÜ ÖNERİSİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin arasındaki meselenin çözümü için garantörlük formülü önerisini taraflara aktarıldığını söyledi. Fidan, özellikle Filistin tarafına garantör olacak ülkelerin bölgeden olmasının telkin edildiğini vurgulayarak, "Buna Türkiye de dahil. İsrail için de başka ülkeler garantör olsunlar. Her iki tarafın da mutabık kalacağı bir antlaşmaya varıldıktan sonra, bunun gereklerinin yerine getirilmesi hususunda garantör ülkeler sorumluluk üstlensin." diyerek, ancak bu şekilde kalıcı barışın ortaya çıkacağına dikkati çekti.

06.36 İSRAİL, ÜLKENİN GÜNEYİNDEN YAKLAŞIK 500 BİN VATANDAŞINI TAHLİYE ETTİĞİNİ AÇIKLADI

İsrail yönetiminin, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana, Gazze çevresinden yaklaşık 500 bin İsrailliyi tahliye ettiği belirtildi.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun dış medya sözcüsü Jonathan Conricus, gelişmelere dair yabancı medyaya brifing verdi.

Conricus, Hamas'ın 7 Ekim'deki sürpriz saldırısından bu yana yaklaşık yarım milyon İsraillinin evlerini terk ettiğini söyledi.

Bunların İsrail'in güney bölgesinden tahliye edilenler olduğunu kaydeden Conricus, ​​Gazze Şeridi'nin yanı sıra Lübnan sınırına yakın 20'ye yakın yerleşim yerinin de savaş nedeniyle boşaltıldığını ifade etti.

04.40 İSRAİL ORDUSU, BATI ŞERİA'NIN EL-HALİL KENTİNDE BİR FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İşgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentinin kuzeyindeki Halhul beldesine baskın düzenleyen İsrail ordusu, 17 yaşında bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Halhul beldesinde bir sanat okuluna baskın düzenleyen İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nden gelmiş birkaç işçinin 48 toprakları olarak bilinen bölgeyi terk etmelerini istedi.

Askerler ile yaşanan çatışmada, gerçek mermi ile yaralanan 3 kişiden biri olan Muhammed Nidal Milhim (17), kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer iki yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Baskın sırasında okula maddi hasar veren İsrail askerleri, orada bulunan 30 işçiyi gözaltına aldı.

Öte yandan Halil kentinin Nimru, Ras el-Cura, Ebu Ketile, İsa ve el-Celde mahallelerine de baskın düzenleyen İsrail güçleri, burada 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

Buna göre, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu ölen Filistinlinin sayısı 60'a yükseldi.

04.22 BIDEN, ÜRDÜN'DE FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS İLE BİR ARAYA GELECEK

ABD Başkanı Joe Biden, 18 Ekim Çarşamba günü İsrail ziyaretinin ardından Ürdün'e giderek, Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Biden'ın Hamas'ın saldırıları karşısında İsrail'e desteğini göstermek ve bir sonraki adımlar konusunda istişarelerde bulunmak için çarşamba günü İsrail'e gideceğini kaydetti.

Biden'ın daha sonra Ürdün'ün Amman kentine geçerek, burada Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşeceğini aktaran Jean-Pierre, "(Biden), Hamas'ın, Filistin halkının itibarı ve kendi kaderini tayin hakkını savunmadığı mesajını yineleyecek ve Gazze'deki sivillerin insani ihtiyaçları konusunu görüşecek." ifadesini kullandı.

03.50 ABD BAŞKANI BİDEN, ÇARŞAMBA GÜNÜ İSRAİL'E GİDECEK

ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü İsrail'i ziyaret ederek, İsrail'in "savaş hedefleri ve stratejisi" hakkında kapsamlı bir brifing alacak.

Tel Aviv'de basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Biden'ın çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu.

Biden'ın "İsrail, bölge ve dünya için kritik bir zamanda" bu ülkeye gideceğini dile getiren Blinken, ABD'nin Hamas'ın saldırıları karşısında İsrail ile dayanışma mesajı vereceğini söyledi.

Blinken, Biden'ın, mevcut krizden istifade ederek İsrail'e saldırmak isteyebilecek üçüncü aktörlere bunu yapmamaları yönündeki mesajını yineleyeceğini kaydetti.

Biden'ın ayrıca Hamas tarafından alıkonulan rehinelerin serbest bırakılması için İsrail ile yakın koordinasyon içinde olacağını ifade eden Blinken, ABD Başkanı'nın ziyareti kapsamında ayrıca İsrail'in savaş hedefleri ve stratejisi hakkında kapsamlı bir brifing alacağını aktardı.

03.44 UNICEF: GAZZE'DE SU TÜKENDİ, ÇOCUKLAR KUYULARDAKİ KİRLİ SULARI KULLANMAK ZORUNDA

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde, suyun tükendiğini, aile ve çocukların, kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldığını duyurdu.

UNICEF'in X platformunda yaptığı açıklamada, "Gazze'deki aile ve çocuklara yardımların engelsiz ulaşabilmesi için bizlerin, hemen insani ateşkese ihtiyacımız var." ifadeleri paylaşıldı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), dün yaptığı açıklamada, Gazze'ye yakıt girdiğine ilişkin haberleri yalanladı. UNRWA'dan bir başka yetkili de yaptığı açıklamada, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ne yakıt, ne yiyecek, ne de su girişi olduğunu, hiçbir tedarik maddesinin kente girmediğini belirtti.

02.28 İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'DAKİ HİZBULLAH'IN ASKERİ HEDEFLERİNE SALDIRDI

İsrail ordusunun, Lübnan'daki Hizbullah'a ait askeri hedeflere saldırdığı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesine göre, İsrail Ordu Sözcüsü, "Lübnan topraklarındaki Hizbullah'ın askeri hedeflerine saldırdık." dedi.

Saldırıya ilişkin daha fazla bilgi vermeyen sözcü, ayrıntıların daha sonra geleceğini söyledi.

00.37 İSRAİL SAVUNMA BAKANI: "BU SAVAŞ UZUN VE BEDELİ AĞIR OLACAK AMA KAZANACAĞIZ"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katıldığı savaş kabinesi toplantısının ardından beraber yaptığı açıklamada, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi.

Gallant, bu hafta çıktığı bölge turunun ardından ikinci defa Tel Aviv'e gelen Blinken ile gerçekleştirdikleri savaş kabinesi toplantısının ardından beraber açıklama yaptı.

ABD'nin "her zaman iyi bir müttefik olduğunu bildiklerini ancak bugün İsrail ve tüm dünyanın kendi gözleriyle bunu gördüğünü" dile getiren Gallant, Blinken'ın bu hafta ikinci kez geldiğinin, Washington'dan diğer üst düzey isimlerin İsrail'i ziyaret ettiğinin altını çizerek, "Akdeniz'de Amerikan bayrağı dalgalanmasının herkes ne anlama geldiğini biliyor." diye konuştu.

Gazze sınırının iki tarafındaki İsrail vatandaşları ve askerlerine bağlı olduklarını ifade eden Savunma Bakanı, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı'nın paylaştığı açıklama ve görüntülerde Blinken'ın ifadeleri yer almadı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar ile İsrail'in 7 Ekim'de başlayan son çatışmalarının ardından, 12 Ekim'de İsrail'e gelen Blinken, bölgede yürüttüğü mekik diplomasisinde bu ülkenin ardından Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ı ziyaret etmişti.

Blinken, akşam saatlerinde bölge turunun ardından geldiği Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail savaş kabinesi toplantısına katılmıştı.

Kaynak: AA