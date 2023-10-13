Canlı blog | Çatışmalarda yedinci gün: İsrail polisi Mescid'i Aksa'ya girişlere izin vermiyor

GERÇEK GÜNDEM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasıyla gelişen çatışmalar yedinci gününde devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Biz Hamas'ın kim olduğunu her zaman biliyorduk. Artık tüm dünya biliyor. Hamas, IŞİD'tir. Dünyanın IŞİD’i yendiği gibi biz de onu yeneceğiz. Bu aşağılık düşman savaş istedi ve alacak" diye konuşmuştu.

İsrail'in Gazze'ye ve Batı Şeria'ya dönük yıkıcı saldırıları sürerken, Hamas da roketle karşılık vermeye devam ediyor. Çatışmalar devam ederken, dün 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı.

İSRAİL 'GAZZE'DEN AYRILIN' DEDİ, FİLİSTİN 'GAZZE'Yİ BOŞALTMAYIN' YANITI VERDİ

BM'nin açıklamasına göre İsrail, Gazze'deki 1,1 milyon sivilin yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istedi. Filistin hükümet medyasından, "İsrail'in Gazze sakinlerinin güneye geçmeleri çağrısına aldırış etmeyin" açıklaması geldi.

MESCİD-İ AKSA'YA GİRİŞLERE İZİN VERİLMİYOR

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da kılmak için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyenlere izin vermedi.

Hamas-İsrail çatışmasında dakika dakika yaşananlar...

13.30 IRAK'TAN FİLİSTİNLİLER İÇİN DAYANIŞMA MİTİNGİ

Bağdat'ta Filistinlilerle dayanışma için miting düzenlendi. On binlerce Iraklı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı Filistinlilere destek vermek amacıyla Bağdat'ta bir miting düzenledi.

Iraklı Şii lider Mukteda El Sadr'ın önderliğindeki binlerce kişi El Tahrir Meydanı'nda toplandı. Göstericilerin Cuma günü İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attığı belirtildi.

13.10 İSRAİL POLİSİNDEN GAZ BOMBASI

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.

12.00 İSRAİL POLİSİ, FİLİSTİNLİLERİN MESCİD-İ AKSA'YA GİRİŞİNE ENGEL OLUYOR

İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesine gelen Filistinlilere engel oldu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da kılmak için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere zorluk çıkararak izin vermedi. Eski Şehir'in Şam Kapısı'ndan girenlere kimlik kontrolleri yapılırken, alanda uzun kuyruk oluştu. Öte yandan Eski Şehir'deki İsrail güvenlik güçlerinin sayısının artırıldığı görüldü.

11.38 ABD, İSRAİL'DEN AYRILMAK İSTEYEN VATANDAŞLARI İÇİN CHARTER UÇUŞLARI AYARLAYACAK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı açıklamada, Bakanlığın en önemli önceliğinin yurt dışındaki vatandaşlarının emniyet ve güvenliği olduğunu belirtti.

Sözcü Miller, bugünden itibaren İsrail'deki ABD vatandaşları ve birinci dereceden akrabaları için charter uçuşlar ayarlanmaya başlanacağını bildirdi.

07:55 FİLİSTİN HÜKÜMET MEDYASI: İSRAİL'İN GAZZE SAKİNLERİNİN GÜNEYE GEÇMELERİ ÇAĞRISINA ALDIRIŞ ETMEYİN

İsrail ordusunun, Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istemesi üzerine, Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisinden konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı.

"İşgal, vatandaşlar arasında kafa karışıklığı çıkarmayı ve iç cephemizin birliğine zarar vermeyi amaçlayan bazı yalan propaganda haberlerini çeşitli yollarla yayınlamaya ve aktarmaya çalışıyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, vatandaşlara "işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu girişimler arasında uluslararası kuruluşlardaki bazı çalışanların kentin güneyine gitmelerinin istenmesi yönünde söylemlerin de olduğu kaydedilerek, "Bu kurumların ekipleri hala yerinde." ifadesi kullanıldı.

07:20 BM'DEN İSRAİL'E UYARI: BU KARARDAN VAZGEÇİN

BM: İsrail ordusu, Gazze'deki sivillerden 1.1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istedi. BM, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını bildirerek, karardan vazgeçmesini gerektiğini söyledi.

06.55 İSRAİL MEDYASI: İSRAİL GÜVENLİK GÜÇLERİ GAZZE'YE KARADAN GİRİŞ YAPMAYA HAZIRLANIYOR

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun internet sitesinde yer alan bir raporda, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'ne karadan giriş için hazırlandığı ancak siyasi düzeyde onay beklediği belirtildi.

"Karadan harekat onaylanırsa İsrail kuvvetleri birkaç ay daha orada (Gazze'de) kalmaya hazır" ifadelerine yer verilen raporda, "Ordunun bu aşamadaki açık hedefi Gazze Şeridi'ni silahsızlandırmaktır." değerlendirmesi yapıldı.

05.42 FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce yaralının olduğunu belirterek, acil müdahale çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik saldırganlığının artması nedeniyle hastanelere ulaştırılan çok sayıda yaralı var. Kentteki hastanelerin ameliyathanelerinde çalışan ekipler ciddi baskı altında." ifadelerine yer verildi.

03.38 İSRAİL, SDEROT YERLEŞİM BİRİMİNİN YÜZDE 60'INI TAHLİYE ETTİ

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Sderot yerleşim birimindeki sakinlerin ülkenin merkezindeki otellere tahliyesi devam ediyor.

Sderot'ta şu anda yerleşimci nüfusun yüzde 40'ı olan yaklaşık 13 bin kişi kaldı.

02.37 İSRAİL'DEN YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARINA 'CUMA' UYARISI

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yurt dışında yaşayan İsraillilere cuma günü dikkatli olmalarını ve Filistinlilere destek gösterilerinden uzak durmalarını tavsiye etti.

01.39 İSRAİL'DE ACİL DURUM HÜKÜMETİ KURULDU

İsrail Meclisi (Knesset), Gazze Şeridi'yle yaşanan çatışmalar boyunca çalışacak "acil durum hükümeti" kurulmasını onayladı. Meclisten yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'yle savaş süresince faaliyet gösterecek olağanüstü hal hükümeti 64 milletvekilinin desteği, dört aleyhte oy ile onaylandı." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, İsrail’de ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid'in bu hükümete katılmadığı belirtildi. Olağanüstü hal hükümeti anlaşmasının, İsrail içinde bölünmeye ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı "yargı reformu" mevzuatının dondurulmasını da içerdiği kaydedilen açıklamada, "çatışma döneminde, çatışmanın kendisiyle ilgili olmayan, hükümet destekli hiçbir yasa tasarısı veya önerinin Meclise sunulmayacağı" vurgulandı.

Kaynak: AA