CANLI BLOG | ABD'de Olaylı Seçim: Tehditler, Bomba İhbarları, Gözaltılar...

ABD'de halk, bugün 60. başkanlık seçimi için sandık başına gidiyor. Oy verme işleminin doğu eyaletlerinde TSİ 14.00'te başladığı ülkede, seçmenler Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında karar verecek.

01.25 NORT CAROLINA'DA DA OY VERME SÜRESİ UZATILDI

North Carolina eyaletinde bulunan Burke County ve Wilson County olmak üzere iki ayrı bölgede oy verme süresi uzatıldı.

North Carolina Seçim Kurulu, teknik sorunlar nedeniyle geçici olarak oy kullanılamayan iki bölgedeki oylama süresini yarım saat uzatma kararı aldı.

Eyalet seçim kurulu sözcüsü Patrick Gannon, Wilson County'deki bir oy verme alanında, 'yazıcı sorunları' nedeniyle seçmenlerin yaklaşık bir saat kadar oy kullanamadığını belirtti.

01.20 TRUMP: PENSİLVANYA'DA BÜYÜK SAHTEKARLIK YAPILIYOR

Donald Trump, devam eden oy verme süreciyle ilgili açıklama yaptı. Trump, Pensilvanya'nın Philadelphia kentiyle ilgili olarak "Pensilvanya'da büyük bir sahtekarlıktan bahsediliyor. Kolluk kuvvetleri yolda" dedi.

00.55 HARRIS'TEN SEÇMENE BİR ÇAĞRI DAHA

ABD’de başkanlık seçimi heyecanı devam ederken, Demokratların adayı Kamala Harris seçmenlere oy kullanma çağrısında bulundu. Harris, "Herkes için özgürlük ve adalet dolu bir gelecek için oy kullanın" dedi.

00.44 YSK BAŞKANI WASHINGTON'DA: OYLAMA SİSTEMİNİ GÖZLEMLİYOR

YSK Başkanı Ahmet Yener, ABD'de yapılan 2024 Başkanlık Seçimleri'ni gözlemlemek üzere gittiği Washington'da değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerin rahat ve demokratik şekilde devam ettiğini söyleyen Yener, elektronik oylama sistemine ilişkin, “Yerinde bizzat gözlemleyerek biz de dönüşte bunları değerlendirip buna göre bir çalışma içerisine gireceğiz ki daha önceden de YSK'nin bu konuda çalışmaları var” dedi.

23.59 OBAMA'DAN SEÇMENLERE UYARI

Eski ABD Başkanı Barack Obama, X hesabından yaptığı paylaşımda seçmenlere uyarıda bulundu. Obama, "2020'de her oy pusulasını saymak birkaç gün sürdü, büyük olasılıkla bu gece de sonucu öğrenemeyeceğiz. Bu yüzden bugün sesinizi duyururken lütfen birkaç şeyi aklınızda bulundurun" diyerek, şu uyarılarda bulundu:

"Ülke çapında binlerce seçim görevlisi bugün çok sıkı çalışıyor. Onlara saygı gösterin, teşekkür edin.

Kaynaklarınızı kontrol etmeden hiçbir şey paylaşmayın. Sürecin kendi akışında ilerlemesine izin verin. Her oy pusulasını saymak zaman alır."

23.45 ELON MUSK, SONUÇLARI TRUMP'LA BİRLİKTE TAKİP EDECEK

Amerikalı milyarder, X'in sahibi Elon Musk'ın, ABD başkanlık seçimi sonuçlarını Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Florida'da takip edeceği bildirildi.

23.40 BİR OY VERME NOKTASI GAZ KAÇAĞI NEDENİYLE KAPATILDI

ABD'nin Michigan eyaletinin Northville kentinde bulunan bir oy verme noktasın gaz kaçağı nedeniyle kapatıldı. Açıklamada, oy verme noktasının çevrede bulunan bir ortaokula taşındığı belirtildi.

23.35 TRUMP KAZANIRSA SALDIRI DÜZENLEYECEĞİNİ SÖYLEYEN ŞAHIS TUTUKLANDI

ABD'nin Michigan eyaletinde 25 yaşındaki Isaac Sissel isimli bir kişi, seçimi Trump'ın kazanması halinde "saldırı düzenleyeceği" tehdidinde bulundu. FBI, Sissel'in tutuklandığını duyurdu.

Isaac Sissel, Batı Virginia'daki FBI Ulusal Tehdit Operasyonları Merkezi'ne gönderdiği kağıda, “Trump'ın seçimi kazanması halinde muhafazakar Hristiyan pisliğine karşı bir saldırı gerçekleştireceğim. Elimde çalıntı bir Ar15 ve ismini vermeyi reddettiğim bir hedef var, böylece planlarımdan kurtulmaya devam edebilirim. Belirli bir kurban ya da silahı sakladığım yeri bulma becerisi olmadan, ben saldırıyı tamamlayana kadar FBI'ın yapabileceği hiçbir şey yok” diye yazdı.

22.40 KONGRE BİNASINDA GÖZALTI: İŞARET FİŞEĞİYLE GİRMEYE ÇALIŞTI

ABD Kongre Binası polisi, ziyaretçi merkezinde meşale ve işaret fişeği taşıyan bir kişiyi tutukladığını duyurdu.

ABD Kongre Binası polisi, Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi'nin kapatıldığını ifade etti. Açıklamada, "Görevlilerimiz az önce Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi'ndeki tarama sürecimiz sırasında durdurulan bir adamı tutukladı. Adam yakıt kokuyordu, elinde bir meşale ve işaret fişeği vardı. Biz soruşturmayı sürdürürken Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi bugün için turlara kapatıldı. Elimizden geldiğince daha fazla bilgi vereceğiz" denildi.

22.27 FBI'DAN AÇIKLAMA: RUSYA ASILSIZ BOMBA İHBARINDA BULUNDU

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bazı eyaletlerdeki oy kullanma merkezlerine yönelik bomba ihbarlarının Rusya kaynaklı e- posta adreslerinden yapıldığını belirtti.

Yapılan açıklamada, ihbarların çoğunun Rusya kaynaklı e-posta adreslerinden geldiği ifade edildi. FBI, şimdiye kadar ihbarların hiçbirinin gerçek olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığını vurguladı. FBI, seçim güvenliğinin en öncelikli konularından biri olduğunu belirterek, eyalet ve yerel güvenlik birimleriyle yakın iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini ve Amerikalıların oy kullanma hakkını koruma amacıyla her türlü tehdide karşı yanıt vereceklerini açıkladı.

Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger ise asılsız bomba ihbarlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Rus kaynaklı bazı tehditler duyduk. Görünüşe göre fesatlık peşindeler ve sorunsuz, adil ve doğru bir seçim yapmamızı istemiyorlar. Bizi kendi aramızda kavga ettirebilecek her şeyi zafer olarak sayabilirler" dedi.

21.25 HARRİS'İN BAŞKAN YARDIMCISI ADAYINDAN 'ADİLLİK' VURGUSU

ABD'de Demokrat Partinin başkan yardımcısı adayı Minnesota Valisi Tim Walz, oy kullanma süreci devam eden başkanlık seçimlerinin "adil, özgür ve güvenli" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

CNN'in haberine göre Walz, ABD'deki başkanlık seçimlerini etkileyecek "salıncak" eyaletlerden Pensilvanya'da seçmenlere seslendi.

Walz, "En adil, en özgür ve en güvenli seçimlere sahibiz. Seçimleri denetleyen özgür bir basınımız var." ifadesini kullandı, herkese "sakin" olma çağrısı yaptı.

21.10 OY KULLANMA MERKEZİNDE KUNDAKLAMA TEHDİDİ

ABD'nin New York eyaletinin kuzeyinde bir kişi oy kullanma merkezini ateşe verme tehdidinde bulundu.

New York Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada; sabah saatlerinde Fowler kasabasında oy verme merkezine gelen bir erkeğin tehditlerde bulunduğu ifade edildi. Söz konusu kişinin daha önce hüküm giymiş biri olduğunun tespit edildiği bilgisi verildi.

Kişinin oy verme merkezini "yakma" ve buraya "silahla" dönme tehditlerinin ardından kaçtığı belirtilen açıklamada, polisin zanlıyı yakalayarak gözaltına aldığı ifade edildi.

21.05 TRUMP'TAN MESAJ: KUYRUKTA KALIN!

Trump, X hesabından paylaştığı mesajda "Cumhuriyetçiler: Harika gidiyoruz! Kuyrukta kalın. Sizi hareket ettirmelerine izin vermeyin. KUYRUKTA KALIN VE OY VERİN!" dedi.

20.35 HARRIS'TEN SEÇMENLERE OY KULLANMA ÇAĞRISI

ABD’de Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Georgia eyaletinde bağlı Atalanta şehrinde yayın yapan bir radyo programına telefonla bağlanan Harris, "Bugün oy verme günü ve insanların dışarı çıkıp aktif olmaları gerekiyor” dedi.

Georgia'da sandıkların yerel saatle 19.00'da kapanacağını belirten Harris, “Önümdeki göreve o kadar odaklandım ki, politikalar çerçevesinde sadece insanların ihtiyaçlarına cevap verdiğimden emin olacağım” ifadelerini kullandı. Harris, ABD’lileri sandık başına gitmeye çağıran Harris, "Herkesi demokrasimizde halkın karar vereceğini ve oyunuzun sizin gücünüz olduğunu hatırlamaya çağırıyorum. Bugün bu seçimlerde bir etki yaratmak için son şansınız” diye konuştu.

20.10 TRUMP OY KULLANDI: BAZI EYALETLERDE ÇOK ÖNDEYİM

Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump, oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından konuşan Trump, "Çok özgüvenli hissediyorum, bazı eyaletlerde çok öndeyim. Çok iyi gittiğimiz yönünde duyumlar alıyorum. Büyük bir zafer kazanacağımızı düşünüyorum. Destekçilerime 'Şiddet olmayacak' dememe gerek yok. Tabii ki şiddet olmayacak. Destekçilerim şiddet yanlısı değil, şiddete inanan insanlar değil. Ben de kesinlikle şiddet istemiyorum. Eğer kaybedersem ve eğer bu dürüst bir seçim olursa, sonucu ilk kabullenen ben olurum" dedi.

20.00 İKİ SEÇİM MERKEZİNE ASILSIZ BOMBA İHBARI

ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Fulton County’de 2 seçim merkezine yönelik toplam 5 asılsız bomba ihbarı yapıldı. Fulton Kayıt ve Seçim Direktörü Nadine Williams yaptığı açıklamada, merkezlerin yaklaşık 30 dakika süreyle tahliye edildiğini belirterek, “Neyse ki bu merkezler şu anda yeniden faaliyete geçti ve tüm oy kullanma alanları aktif güvenlik unsurlarıyla güvende” dedi.

Williams, yetkililerin C.H. Gullatt İlköğretim Okulu ve Etris Toplum Merkezi'ni bu gece biraz daha geç saatlerde açık tutmak için mahkeme kararı isteyeceklerini söyledi.

19.35 FBI: TERÖR TEHDİDİ UYARISI YAPMADIK

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ismi ve amblemi kullanılarak oy verme merkezlerinde yüksek terör tehdidi nedeniyle uzaktan oy kullanılması yönünde çağrı yapılan videonun sahte olduğunu bildirdi.

18.15 PENSİLVANYA'DA OY KULLANMA SÜRESİ UZATILDI

Pensilvanya'da İlçe Komiserleri Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Cambria İlçe Seçim Kurulu, bu sabah erken saatlerde İlçe Elektronik Oylama Sistemi'ndeki bir yazılım arızası nedeniyle seçmenlerin oylarını tarayamadıklarını açıkladı" denildi. Açıklamanın devamında, "İlçe, bölge içi tarama ile sorunu çözene kadar, seçmenler normal işlemlere uygun şekilde kağıt oy pusulasıyla oy kullanmaya devam edebilir" ifadelerine yer verildi.

18.00 İLK SONUÇLAR GELDİ

ABD başkanlık seçimlerinde sandıkları ilk açıp kapatan yer olmasıyla tanınan Dixville Notch'tan sonuçlar geldi. New Hampshire eyaletine bağlı 6 nüfuslu Dixville Notch'da oyların kullanılmasıyla açılan sandıktan, iki aday da eşit oy aldı.