CANLI BLOG | ABD'de Kritik Seçim Günü: İlk Sandık Açıldı!

ABD'de halk, bugün 60. başkanlık seçimi için sandık başına gidiyor. Oy verme işleminin doğu eyaletlerinde TSİ 14.00'te başladığı ülkede, seçmenler Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında karar verecek.

20.35 HARRIS'TEN SEÇMENLERE OY KULLANMA ÇAĞRISI

ABD’de Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Georgia eyaletinde bağlı Atalanta şehrinde yayın yapan bir radyo programına telefonla bağlanan Harris, "Bugün oy verme günü ve insanların dışarı çıkıp aktif olmaları gerekiyor” dedi.

Georgia'da sandıkların yerel saatle 19.00'da kapanacağını belirten Harris, “Önümdeki göreve o kadar odaklandım ki, politikalar çerçevesinde sadece insanların ihtiyaçlarına cevap verdiğimden emin olacağım” ifadelerini kullandı. Harris, ABD’lileri sandık başına gitmeye çağıran Harris, "Herkesi demokrasimizde halkın karar vereceğini ve oyunuzun sizin gücünüz olduğunu hatırlamaya çağırıyorum” diye konuştu.

20.10 TRUMP OY KULLANDI: BAZI EYALETLERDE ÇOK ÖNDEYİM

Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump, oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından konuşan Trump, "Çok özgüvenli hissediyorum, bazı eyaletlerde çok öndeyim. Çok iyi gittiğimiz yönünde duyumlar alıyorum. Büyük bir zafer kazanacağımızı düşünüyorum. Destekçilerime 'Şiddet olmayacak' dememe gerek yok. Tabii ki şiddet olmayacak. Destekçilerim şiddet yanlısı değil, şiddete inanan insanlar değil. Ben de kesinlikle şiddet istemiyorum. Eğer kaybedersem ve eğer bu dürüst bir seçim olursa, sonucu ilk kabullenen ben olurum" dedi.

20.00 İKİ SEÇİM MERKEZİNE ASILSIZ BOMBA İHBARI

ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Fulton County’de 2 seçim merkezine yönelik toplam 5 asılsız bomba ihbarı yapıldı. Fulton Kayıt ve Seçim Direktörü Nadine Williams yaptığı açıklamada, merkezlerin yaklaşık 30 dakika süreyle tahliye edildiğini belirterek, “Neyse ki bu merkezler şu anda yeniden faaliyete geçti ve tüm oy kullanma alanları aktif güvenlik unsurlarıyla güvende” dedi.

Williams, yetkililerin C.H. Gullatt İlköğretim Okulu ve Etris Toplum Merkezi'ni bu gece biraz daha geç saatlerde açık tutmak için mahkeme kararı isteyeceklerini söyledi.

19.35 FBI: TERÖR TEHDİDİ UYARISI YAPMADIK

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ismi ve amblemi kullanılarak oy verme merkezlerinde yüksek terör tehdidi nedeniyle uzaktan oy kullanılması yönünde çağrı yapılan videonun sahte olduğunu bildirdi.

18.15 PENSİLVANYA'DA OY KULLANMA SÜRESİ UZATILDI

Pensilvanya'da İlçe Komiserleri Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Cambria İlçe Seçim Kurulu, bu sabah erken saatlerde İlçe Elektronik Oylama Sistemi'ndeki bir yazılım arızası nedeniyle seçmenlerin oylarını tarayamadıklarını açıkladı" denildi. Açıklamanın devamında, "İlçe, bölge içi tarama ile sorunu çözene kadar, seçmenler normal işlemlere uygun şekilde kağıt oy pusulasıyla oy kullanmaya devam edebilir" ifadelerine yer verildi.

18.00 İLK SONUÇLAR GELDİ

ABD başkanlık seçimlerinde sandıkları ilk açıp kapatan yer olmasıyla tanınan Dixville Notch'tan sonuçlar geldi. New Hampshire eyaletine bağlı 6 nüfuslu Dixville Notch'da oyların kullanılmasıyla açılan sandıktan, iki aday da eşit oy aldı.