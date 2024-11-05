CANLI BLOG | ABD Başkanlık Seçimi Sonuçları Belli Oluyor: Trump Yarışı Önde Götürüyor

ABD'de halk, bugün 60. başkanlık seçimi için sandık başına gidiyor. Oy verme işleminin doğu eyaletlerinde TSİ 14.00'te başladığı ülkede, seçmenler Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında karar verecek.

ABD'de ilk sandıklar kapanmaya başladı. Kapanan sandıklarda sayılan oylara göre Trump şu an için seçimi önde götürüyor. Şu ana kadar Trump; Indiana, Kentucky, Batı Virginia, Tennessee, Alabama, Güney Carolina, Florida, Arkansas, Mississippi ve Oklahoma'da seçimi kazandı. Trump böylece 101 delegeye ulaştı.

Harris ise Vermont, Maryland, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Massachusetts ve Illinois'de 71 delegeyi hanesine yazdırdı.

Seçim yarışında 538 delegenin salt çoğunluğu olan 270'e ulaşan aday ise başkanlık seçiminin galibi olacak.

İşte 2024 ABD başkanlık seçiminde dakika dakika yaşananlar...

4.30 10 EYALETTE TRUMP, 8 EYALETTE HARRIS KAZANDI

Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre; Indiana, Kentucky, Batı Virginia, Tennessee, Alabama, Güney Carolina, Florida, Arkansas, Mississippi ve Oklahoma'da seçimi kazanarak, 101 delege sayısına ulaştı.

Kamala Harris ise Vermont, Maryland, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Massachusetts ve Illinois'de seçimi kazanarak, 71 delege elde etti.

03.50 PENSİLVANYA'DA OY VERME İŞLEMİ UZATILDI

Pensilvanya'da yerel saatle 20.00'de tamamlanması öngörülen oy kullanma işlemleri mahkeme kararıyla 22.00'ye kadar uzatıldı.

Kararın teknik arızadan kaynaklandığı belirtildi.

03.46 2 EYALETTE DAHA SANDIKLAR KAPANDI

Ohio ve salıncak eyalet Kuzey Carolina'da da sandıklar kapandı.

03.44 TRUMP, BATI VIRGINIA'YI KAZANDI

Donald Trump, Batı Virginia'yı kazandı. Eyaletin 4 Seçiciler Kurulu üyesi bulunuyor. Böylece Trump'ın kazandığı delege sayısı 23'e çıktı.

03.40 HARRIS, SEÇİMİ HOWARD ÜNİVERSİTESİ'NDE TAKİP EDECEK

Kamala Harris, ABD’nin başkenti Washington DC’deki Howard Üniversitesi'nde seçimi takip edecek.

Başkent polisi başkan adayı Harris’in geleceği üniversite çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

03.22 3 EYALETTE SONUÇLAR BELLİ OLDU

Donald Trump, Indiana ve Kentucky'de yarışı önde tamamlayarak 19 delegeyi hanesine yazdırdı.

Kamala Harris de galip geldiği Vermont eyaletinde 3 delege kazandı.

03.17 7 EYALETTE SANDIKLAR KAPANDI

Aralarında kritik eyaletlerden Georgia'nın da bulunduğu Florida, Virginia, Indiana, Kentucky, Vermont ve Güney Carolina'da sandıklar kapandı.

02.46 TRUMP: BU GECE BÜYÜK BİR ZAFER KAZANACAĞIZ

Donald Trump, X hesabından bir video paylaşarak "Bu gece büyük bir zafer kazanacağız" dedi.

02.39 TRUMP PALM BEACH'TE SEÇİMİ TAKİP EDİYOR

Trump, ABD’de devam eden başkanlık seçimini Florida eyaletinde yer alan Palm Beach’ten takip ediyor.

Kongre merkezinin çevresi ve giriş noktalarında sıkı güvenlik önlemleri alınırken, etkinliğe katılım yalnızca davetli olan özel misafirlerle sınırlı tutuluyor. Etkinlikte bulunanların büyük bir kısmı, Trump’ın yakın dostları, aile üyeleri ve bazı önde gelen Cumhuriyetçi isimlerden oluşuyor. Bu seçkin davetli listesi dışında, ABD medyasından yalnızca az sayıda gazeteciye akreditasyon verilmiş durumda.

İlerleyen saatlerde, Trump'ın sahneye çıkarak seçim sonuçlarını değerlendirmesi ve destekçilerine hitap etmesi bekleniyor.

02.20 30 BİN OY YENİDEN SAYILACAK

Milwaukee şehir sözcüsü Jeff Fleming, yaptığı açıklamada, posta yoluyla kullanılan oylardan bir bölümünün yeniden sayılacağını duyurdu.

Fleming, açıklamasında, yaklaşık 30 bin oyun, oyları sayan makinelerde yaşanan sorundan dolayı "tedbiren" yeniden sayılacağını belirtti.

Söz konusu makinelerin kapaklarının tam olarak kapanmadığının fark edilmesi üzerine bu kararı aldıklarını kaydeden Fleming, seçim güvenliği konusunda herhangi bir şüpheye mahal bırakmamak adına ilgili oyları yeniden sayacaklarını söyledi.

02.00 İLK SANDIKLAR KAPANDI, OYLAR SAYILIYOR

Indiana ve Kentucky eyaletlerinin bazı bölgelerinde yerel saatle 18.00 itibarıyla sandıklar kapandı, oylar sayılıyor. İlk sonuçlara göre iki eyalette Trump önde.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Indiana eyaletinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump yüzde 70,73 ile önde giderken, Demokrat parti adayı Kamala Harris yüzde 27,6 oy aldı. Oyların yaklaşık yüzde 1'i sayıldı. Kentucky'de ise Trump yüzde 63,4 ile önde giderken Harris yüzde 35,5 oranında oy aldı.

01.30 SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİ NE SÖYLÜYOR?

ABD'de oy verme işleminde sona yaklaşılırken, ilk sandık çıkış anketleri yayımlandı. ABD ulusal çıkış anketi sonuçlarına göre; seçmenlerin yüzde 44'ü Trump'a, yüzde 48'i ise Harris'e olumlu bakıyor. NBC News Exit Poll'un ilk sonuçlarına göre; Trump'ın beyaz seçmenler arasındaki tercih edilirliği 2020'de yüzde 57 iken bu akşam yüzde 49'a geriledi.

01.25 NORT CAROLINA'DA DA OY VERME SÜRESİ UZATILDI

North Carolina eyaletinde bulunan Burke County ve Wilson County olmak üzere iki ayrı bölgede oy verme süresi uzatıldı.

North Carolina Seçim Kurulu, teknik sorunlar nedeniyle geçici olarak oy kullanılamayan iki bölgedeki oylama süresini yarım saat uzatma kararı aldı.

Eyalet seçim kurulu sözcüsü Patrick Gannon, Wilson County'deki bir oy verme alanında, 'yazıcı sorunları' nedeniyle seçmenlerin yaklaşık bir saat kadar oy kullanamadığını belirtti.

01.20 TRUMP: PENSİLVANYA'DA BÜYÜK SAHTEKARLIK YAPILIYOR

Donald Trump, devam eden oy verme süreciyle ilgili açıklama yaptı. Trump, Pensilvanya'nın Philadelphia kentiyle ilgili olarak "Pensilvanya'da büyük bir sahtekarlıktan bahsediliyor. Kolluk kuvvetleri yolda" dedi.

Philadelphia Polis Departmanı ise ABD basınına yaptığı açıklamada, "Trump'ın neden bahsettiğini anlamadıklarını" belirterek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirilmesini gerektiren bir olay gerçekleşmediğini kaydetti.

00.55 HARRIS'TEN SEÇMENE BİR ÇAĞRI DAHA

ABD’de başkanlık seçimi heyecanı devam ederken, Demokratların adayı Kamala Harris seçmenlere oy kullanma çağrısında bulundu. Harris, "Herkes için özgürlük ve adalet dolu bir gelecek için oy kullanın" dedi.

00.44 YSK BAŞKANI WASHINGTON'DA: OYLAMA SİSTEMİNİ GÖZLEMLİYOR

YSK Başkanı Ahmet Yener, ABD'de yapılan 2024 Başkanlık Seçimleri'ni gözlemlemek üzere gittiği Washington'da değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerin rahat ve demokratik şekilde devam ettiğini söyleyen Yener, elektronik oylama sistemine ilişkin, “Yerinde bizzat gözlemleyerek biz de dönüşte bunları değerlendirip buna göre bir çalışma içerisine gireceğiz ki daha önceden de YSK'nin bu konuda çalışmaları var” dedi.

23.59 OBAMA'DAN SEÇMENLERE UYARI

Eski ABD Başkanı Barack Obama, X hesabından yaptığı paylaşımda seçmenlere uyarıda bulundu. Obama, "2020'de her oy pusulasını saymak birkaç gün sürdü, büyük olasılıkla bu gece de sonucu öğrenemeyeceğiz. Bu yüzden bugün sesinizi duyururken lütfen birkaç şeyi aklınızda bulundurun" diyerek, şu uyarılarda bulundu:

"Ülke çapında binlerce seçim görevlisi bugün çok sıkı çalışıyor. Onlara saygı gösterin, teşekkür edin.

Kaynaklarınızı kontrol etmeden hiçbir şey paylaşmayın. Sürecin kendi akışında ilerlemesine izin verin. Her oy pusulasını saymak zaman alır."

23.45 ELON MUSK, SONUÇLARI TRUMP'LA BİRLİKTE TAKİP EDECEK

Amerikalı milyarder, X'in sahibi Elon Musk'ın, ABD başkanlık seçimi sonuçlarını Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Florida'da takip edeceği bildirildi.

23.40 BİR OY VERME NOKTASI GAZ KAÇAĞI NEDENİYLE KAPATILDI

ABD'nin Michigan eyaletinin Northville kentinde bulunan bir oy verme noktasın gaz kaçağı nedeniyle kapatıldı. Açıklamada, oy verme noktasının çevrede bulunan bir ortaokula taşındığı belirtildi.

23.35 TRUMP KAZANIRSA SALDIRI DÜZENLEYECEĞİNİ SÖYLEYEN ŞAHIS TUTUKLANDI

ABD'nin Michigan eyaletinde 25 yaşındaki Isaac Sissel isimli bir kişi, seçimi Trump'ın kazanması halinde "saldırı düzenleyeceği" tehdidinde bulundu. FBI, Sissel'in tutuklandığını duyurdu.

Isaac Sissel, Batı Virginia'daki FBI Ulusal Tehdit Operasyonları Merkezi'ne gönderdiği kağıda, “Trump'ın seçimi kazanması halinde muhafazakar Hristiyan pisliğine karşı bir saldırı gerçekleştireceğim. Elimde çalıntı bir Ar15 ve ismini vermeyi reddettiğim bir hedef var, böylece planlarımdan kurtulmaya devam edebilirim. Belirli bir kurban ya da silahı sakladığım yeri bulma becerisi olmadan, ben saldırıyı tamamlayana kadar FBI'ın yapabileceği hiçbir şey yok” diye yazdı.

22.40 KONGRE BİNASINDA GÖZALTI: İŞARET FİŞEĞİYLE GİRMEYE ÇALIŞTI

ABD Kongre Binası polisi, ziyaretçi merkezinde meşale ve işaret fişeği taşıyan bir kişiyi tutukladığını duyurdu.

ABD Kongre Binası polisi, Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi'nin kapatıldığını ifade etti. Açıklamada, "Görevlilerimiz az önce Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi'ndeki tarama sürecimiz sırasında durdurulan bir adamı tutukladı. Adam yakıt kokuyordu, elinde bir meşale ve işaret fişeği vardı. Biz soruşturmayı sürdürürken Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi bugün için turlara kapatıldı. Elimizden geldiğince daha fazla bilgi vereceğiz" denildi.

22.27 FBI'DAN AÇIKLAMA: RUSYA ASILSIZ BOMBA İHBARINDA BULUNDU

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bazı eyaletlerdeki oy kullanma merkezlerine yönelik bomba ihbarlarının Rusya kaynaklı e- posta adreslerinden yapıldığını belirtti.

Yapılan açıklamada, ihbarların çoğunun Rusya kaynaklı e-posta adreslerinden geldiği ifade edildi. FBI, şimdiye kadar ihbarların hiçbirinin gerçek olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığını vurguladı. FBI, seçim güvenliğinin en öncelikli konularından biri olduğunu belirterek, eyalet ve yerel güvenlik birimleriyle yakın iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini ve Amerikalıların oy kullanma hakkını koruma amacıyla her türlü tehdide karşı yanıt vereceklerini açıkladı.

Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger ise asılsız bomba ihbarlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Rus kaynaklı bazı tehditler duyduk. Görünüşe göre fesatlık peşindeler ve sorunsuz, adil ve doğru bir seçim yapmamızı istemiyorlar. Bizi kendi aramızda kavga ettirebilecek her şeyi zafer olarak sayabilirler" dedi.

21.25 HARRİS'İN BAŞKAN YARDIMCISI ADAYINDAN 'ADİLLİK' VURGUSU

ABD'de Demokrat Partinin başkan yardımcısı adayı Minnesota Valisi Tim Walz, oy kullanma süreci devam eden başkanlık seçimlerinin "adil, özgür ve güvenli" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

CNN'in haberine göre Walz, ABD'deki başkanlık seçimlerini etkileyecek "salıncak" eyaletlerden Pensilvanya'da seçmenlere seslendi.

Walz, "En adil, en özgür ve en güvenli seçimlere sahibiz. Seçimleri denetleyen özgür bir basınımız var." ifadesini kullandı, herkese "sakin" olma çağrısı yaptı.

21.10 OY KULLANMA MERKEZİNDE KUNDAKLAMA TEHDİDİ

ABD'nin New York eyaletinin kuzeyinde bir kişi oy kullanma merkezini ateşe verme tehdidinde bulundu.

New York Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada; sabah saatlerinde Fowler kasabasında oy verme merkezine gelen bir erkeğin tehditlerde bulunduğu ifade edildi. Söz konusu kişinin daha önce hüküm giymiş biri olduğunun tespit edildiği bilgisi verildi.

Kişinin oy verme merkezini "yakma" ve buraya "silahla" dönme tehditlerinin ardından kaçtığı belirtilen açıklamada, polisin zanlıyı yakalayarak gözaltına aldığı ifade edildi.

21.05 TRUMP'TAN MESAJ: KUYRUKTA KALIN!

Trump, X hesabından paylaştığı mesajda "Cumhuriyetçiler: Harika gidiyoruz! Kuyrukta kalın. Sizi hareket ettirmelerine izin vermeyin. KUYRUKTA KALIN VE OY VERİN!" dedi.

20.35 HARRIS'TEN SEÇMENLERE OY KULLANMA ÇAĞRISI

ABD’de Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Georgia eyaletinde bağlı Atalanta şehrinde yayın yapan bir radyo programına telefonla bağlanan Harris, "Bugün oy verme günü ve insanların dışarı çıkıp aktif olmaları gerekiyor” dedi.

Georgia'da sandıkların yerel saatle 19.00'da kapanacağını belirten Harris, “Önümdeki göreve o kadar odaklandım ki, politikalar çerçevesinde sadece insanların ihtiyaçlarına cevap verdiğimden emin olacağım” ifadelerini kullandı. Harris, ABD’lileri sandık başına gitmeye çağıran Harris, "Herkesi demokrasimizde halkın karar vereceğini ve oyunuzun sizin gücünüz olduğunu hatırlamaya çağırıyorum. Bugün bu seçimlerde bir etki yaratmak için son şansınız” diye konuştu.

20.10 TRUMP OY KULLANDI: BAZI EYALETLERDE ÇOK ÖNDEYİM

Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump, oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından konuşan Trump, "Çok özgüvenli hissediyorum, bazı eyaletlerde çok öndeyim. Çok iyi gittiğimiz yönünde duyumlar alıyorum. Büyük bir zafer kazanacağımızı düşünüyorum. Destekçilerime 'Şiddet olmayacak' dememe gerek yok. Tabii ki şiddet olmayacak. Destekçilerim şiddet yanlısı değil, şiddete inanan insanlar değil. Ben de kesinlikle şiddet istemiyorum. Eğer kaybedersem ve eğer bu dürüst bir seçim olursa, sonucu ilk kabullenen ben olurum" dedi.

20.00 İKİ SEÇİM MERKEZİNE ASILSIZ BOMBA İHBARI

ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Fulton County’de 2 seçim merkezine yönelik toplam 5 asılsız bomba ihbarı yapıldı. Fulton Kayıt ve Seçim Direktörü Nadine Williams yaptığı açıklamada, merkezlerin yaklaşık 30 dakika süreyle tahliye edildiğini belirterek, “Neyse ki bu merkezler şu anda yeniden faaliyete geçti ve tüm oy kullanma alanları aktif güvenlik unsurlarıyla güvende” dedi.

Williams, yetkililerin C.H. Gullatt İlköğretim Okulu ve Etris Toplum Merkezi'ni bu gece biraz daha geç saatlerde açık tutmak için mahkeme kararı isteyeceklerini söyledi.

19.35 FBI: TERÖR TEHDİDİ UYARISI YAPMADIK

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ismi ve amblemi kullanılarak oy verme merkezlerinde yüksek terör tehdidi nedeniyle uzaktan oy kullanılması yönünde çağrı yapılan videonun sahte olduğunu bildirdi.

18.15 PENSİLVANYA'DA OY KULLANMA SÜRESİ UZATILDI

Pensilvanya'da İlçe Komiserleri Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Cambria İlçe Seçim Kurulu, bu sabah erken saatlerde İlçe Elektronik Oylama Sistemi'ndeki bir yazılım arızası nedeniyle seçmenlerin oylarını tarayamadıklarını açıkladı" denildi. Açıklamanın devamında, "İlçe, bölge içi tarama ile sorunu çözene kadar, seçmenler normal işlemlere uygun şekilde kağıt oy pusulasıyla oy kullanmaya devam edebilir" ifadelerine yer verildi.

18.00 İLK SONUÇLAR GELDİ

ABD başkanlık seçimlerinde sandıkları ilk açıp kapatan yer olmasıyla tanınan Dixville Notch'tan sonuçlar geldi. New Hampshire eyaletine bağlı 6 nüfuslu Dixville Notch'da oyların kullanılmasıyla açılan sandıktan, iki aday da eşit oy aldı.