California'da Dev Kimyasal Alarm: 40 Bin Kişi Tahliye Ediliyor

ABD'nin California eyaletinin güneyinde yer alan Orange County bölgesinde, endüstriyel bir kaza nedeniyle çevre ve güvenlik alarmı verildi. Garden Grove kentinde faaliyet gösteren GKN Aerospace havacılık üretim tesisinde başlayan kimyasal sızıntı, patlama riskinin kritik seviyeye ulaşması üzerine kitlesel bir tahliye operasyonuna dönüştü.

130 BİN LİTRELİK TANKTA SOĞUTMA SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Edinilen bilgilere göre kriz, tesiste akrilik plastik imalatında ham madde olarak kullanılan oldukça yanıcı ve parlayıcı özellikli metil metakrilat (MMA) maddesinin depolandığı tankta başladı.

Yaklaşık 130 bin litre hacme sahip dev depolama tankının soğutma sisteminde yaşanan teknik arıza, içerideki basıncı ve sıcaklığı artırarak çevreye zehirli buhar salınmasına yol açtı.

40 BİN KİŞİYE 'EVİ TERK EDİN' EMRİ

Sızıntının ardından tanktaki ısının düşürülememesi ve infilak riskinin belirmesi üzerine tahliye emirlerinin kapsamını genişletti. Karardan Garden Grove’un yanı sıra çevredeki Anaheim, Buena Park, Cypress, Stanton ve Westminster kentlerinde ikamet eden yaklaşık 40 bin vatandaş etkilendi.

Güvenlik çemberine alınan bölgelerdeki çok sayıda okulda eğitime derhal ara verilirken, tahliye operasyonunda şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma vakası kaydedilmedi.

Orange County İtfaiye Şefi Craig Covey, düzenlenen basın toplantısında durumun hassasiyetini koruduğunu belirterek, tanktaki yapısal hasarın ne zaman geri dönülemez bir kritik eşiğe (patlama noktasına) ulaşacağının henüz tam olarak öngörülemediğini ifade etti.

SU YOLLARINA KARIŞMASI ENGELLENİYOR

Bölgede konuşlanan acil müdahale ekipleri, facianın önüne geçmek adına mevcut fıskiye sistemleri ve harici su jetleri vasıtasıyla tank gövdesini aralıksız olarak soğutuyor. Olası bir delinme veya yarılma durumunda kimyasal sıvının şehir fırtına giderlerine ve yeraltı su yollarına sızmasını engellemek amacıyla tesis çevresine kum torbalarından devasa bariyerler örüldü.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ile Güney Kıyısı Hava Kalitesi Yönetim Bölgesi uzmanları, zehirli gazın yayılım alanını tespit etmek üzere bölgeye hava izleme istasyonları kurdu. California Valisi Gavin Newsom’ın ofisi ise eyalete bağlı tüm acil durum koordinasyon merkezlerinin yerel yönetimlerle tam entegre şekilde sahada görev başında olduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA