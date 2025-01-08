California Yanıyor! Yerleşim Yerlerine Sıçradı, 30 Bin Kişi Tahliye Edildi

California’nın Pacific Palisades bölgesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerini sardı, 30 bin kişi tahliye edildi. Şiddetli rüzgarlar yangının hızla yayılmasına neden olurken, Vali Newsom "Tehlike devam ediyor" uyarısında bulundu.

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California Yanıyor! Yerleşim Yerlerine Sıçradı, 30 Bin Kişi Tahliye Edildi

ABD’nin California eyaleti alevlere teslim oldu. Los Angeles yakınlarındaki Pacific Palisades bölgesinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine sıçradı. Bölgeye gönderilen yüzlerce itfaiye ekibi alevlere müdahale etmeye çalışırken, Los Angeles İtfaiye Departmanı yaklaşık 10 bin hanede yaşayan 30 bin kişiye tahliye emri verildiğini açıkladı. Alevlerin yerleşim yerlerini sardığı anlara ait amatör kamera görüntüleri ise yaşanan paniği gözler önüne serdi.

CALIFORNIA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

California Valisi Gavin Newsom bölgede etkili olan şiddetli rüzgarların yangının hızla yayılmasına neden olduğunu belirterek, “Henüz tehlikeden kurtulmuş değiliz. Pacific Palisades’te başlayan ve kısa süre içinde hızla büyüyen bu yangının yıkıcı etkilerini şimdiden görüyoruz" ifadelerini kullandı. Los Angeles İtfaiye Departmanı Şefi Anthony Marrone ise, meteoroloji uzmanlarının rüzgar şiddetinin daha da artacağını öngördüğünü belirterek, "Tehlike sürüyor" açıklamasında bulundu. Yangınla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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