Burundi'de otobüs durağına bombalı saldırı düzenlendi: 38 yaralı

Kamu Güvenliği ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığı Sözcüsü Pierre Nkurikiye, yaptığı açıklamada, saldırının el bombasıyla gerçekleştiğini teyit etti. Nkurikiye, 5'i ağır 38 kişinin yaralandığını, can kaybı olmadığını da sözlerine ekledi.

Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, saldırının failleri hakkında bilgi vermezken, olayı kınayarak terör saldırısı olarak nitelendirdi.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA