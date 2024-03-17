Burada sadece olumlu haberler var | Hakuna Matata: Dünyada neler yaşandı?
Positive.news'in hazırladığı haftanın olumlu haberlerinden, seçtiklerimiz arasında doğada yaşanan gelişmelerden, mutluluk raporuna; yazım yanlışı kampanyasından resiflere kadar birçok iyi haber var...
Positive.news, derlediği olumlu haberlerle okurlarını haberlerin sadece sıkıcı ve üzücü olmadığını gösteriyor.
Haftalık hazırladıkları listede, dünyadan çeşitli olumlu haberler yer aldı.
Positive.news’in hazırladığı haftanın iyi haberlerinden bazıları şöyle:
AVRUPALILAR BİRAZ DAHA RAHAT NEFES ALDI
Son yirmi yılda Avrupa'da hava kalitesi önemli ölçüde iyileşti; ancak çoğu Avrupalı hâlâ kirlilik yönergelerini ihlal eden hava soluyor.
Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü'nün araştırmasına göre; partikül madde seviyelerinin (PM2,5 ve PM10) 2003 ile 2019 yılları arasında sırasıyla %2,7 ve %2,5 düştüğü tespit edildi. Nitrojen dioksit seviyeleri ise yıllık %1,7'lik daha küçük bir düşüş gösterdi.
Kirletici maddelerin kalp hastalığı ve kanser de dahil olmak üzere birçok kronik sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğu biliniyor.
Araştırma, kayda değer iyileşmelere rağmen Avrupalıların %98'inin hâlâ Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği PM2.5 seviyelerini aşan bölgelerde yaşadığını gösterdi.
DİKİLEN MERCANLAR ZARAR GÖREN RESİFLERE UMUT VERDİ
Dünyadaki resifler, yıkıcı balıkçılıktan mercan ağarmasına kadar sayısız tehditle karşı karşıya. Ekilen mercanlar, resiflerin iyileşmelerine yardımcı olabilir mi?
İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'ndeki bilim adamları, yardımcı olacağını düşünüyor.
Araştırmacılar, kum kaplı çelik çerçevelere sabitlenmiş nakledilen mercanları kullanarak bozulmuş resifleri canlandıran Endonezya'nın Mars Mercan Kayalıkları Restorasyon Programının etkinliğini değerlendirmek için dalış yaptılar. Araştırmacılar, ekili mercanlarla restore edilen resiflerin, yalnızca dört yıl sonra sağlıklı resifler kadar hızlı büyüdüğünü buldu. Dr. Ines Lange, "Gördüğümüz iyileşme hızı inanılmaz" dedi.
Lange, "Resif restorasyonu, iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı sorunu çözemese de, aktif yönetim eylemlerinin belirli resiflerin dayanıklılığını artırmaya ve deniz yaşamı ve yerel topluluklar için kritik olan önemli işlevleri geri getirmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor" dedi.
İSKOÇYA YENİDEN YABANİLEŞTİRMEDE İLERLEME KAYDETTİ
Yeni açıklanan rakamlar, İskoçya'nın yüzde 2,1'inin yeniden yabanileştiğini, yeşil parmaklı topluluk gruplarının, çiftçilerin ve toprak sahiplerinin bu gidişatı değiştirmeye yardımcı olduğunu gösteriyor.
Rakamlar, İskoç Yeniden Yabanileştirme İttifakı tarafından, İskoç hükümetini kara ve denizin %30'unda doğayı restore etme taahhüdüne çağıran Yeniden Yabanileştirme Ulus Şartı'nın lansmanıyla aynı zamana denk gelecek şekilde yayınlandı.
İskoç Yeniden Vahşileştirme İttifakı'nın kurucusu Steve Micklewright, "İklim çöküşü ve doğa kaybı, yaşam tarzımıza yönelik benzeri görülmemiş bir tehditle karşı karşıya olduğumuz anlamına geliyor" dedi ve ekledi:
“Fakat çok geç değil. İskoçya, doğaya, iklime ve insanlara fayda sağlayacak şekilde yeniden yabanileşen bir ulus olarak yol gösterebilir.”
KARTALLAR TORONTO’YA GERİ DÖNDÜ
Kel kartallar, yarım yüzyıl önce, Kuzey Amerika'da yalnızca birkaç yüz çift kaldıktan sonra yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydılar. Şehirde yuva yapan bir çift kel kartalın bulunmasından sonra Toronto'nun telaşlanmasına şaşmamak gerek.
Don Nehri'ni restore etmek ve kirli alanları temizlemek için milyarlarca dolar yatırım yapan Toronto'da kel kartalların yuva yaptığı bir süredir hiç kaydedilmemişti.
Toronto Hayvanat Bahçesi'nin baş kuş bakıcısı Jon Spero, CBC haberine "Kel kartalların geri döndüğünü gördüğümüzde bu, ekosistemin sağlıklı olduğunun bir işaretidir" dedi.
Kartallara zararlı olduğu tespit edilen avlanma ve böcek ilaçlarının yasaklanması, şu anda on binlerce kuşun bulunduğu Kuzey Amerika'da kuşların sayılarının daha geniş çapta toparlanmasına yardımcı oldu.
DÜNYANIN 'EN MUTLU' ÜLKELERİ AÇIKLANDI: HAKUNA MATATA*
Dominik Cumhuriyeti; gelişmekte olan birçok ülkenin, zengin batılı ülkelerden daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyan yıllık zihinsel sağlık endeksinde zirveye yerleşti.
Sri Lanka ve Tanzanya, paranın mutluluk getirdiği fikrine meydan okuyan dünyanın en son Mental State of the World raporunda sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu.
Endeks, insanların “içsel durumlarının, yaşam bağlamlarında işlev görme yeteneklerini nasıl etkilediğini” ölçmek için 71 ülkeden 500.000 katılımcının verilerini kullanarak hazırlanıyor.
Sonuçlar, zihinsel sağlığın küresel olarak Kovid'den bu yana sabitlendiğini gösteriyor.
Endeksi derleyen ABD'li kâr amacı gütmeyen Sapien Labs, akıllı telefonların ve çevrimiçi iletişimin yaygınlığının özellikle zengin ülkelerde mutluluğu olumsuz etkilediğini söyledi: "Katkıda bulunan diğer faktörler, daha zengin ülkelerdeki nispeten azalan aile ilişkileri... ve aşırı işlenmiş gıda tüketimidir."
*Hakuna Matata, "Hiç üzülme" ve "Hiç sorun yok" anlamlarına gelen Svahili dilindeki bir deyimdir. Bu deyimi Zanzibar, Tanzanya ve Kenya'da yaşayan halk yaygın olarak kullanmaktadır.
ADLARIN OTOMATİK OLARAK DÜZELTİLMESİNİ DURDURMA KAMPANYASI
Yazım denetleyicileri adınızın yazım hatası olduğunu mu düşünüyor? Eğer öyleyse, yalnız değilsiniz. Araştırmalar, İngiltere'deki en popüler isimlerin %41'inin rutin olarak hata olarak işaretlendiğini gösteriyor.
“Ben Bir Yazım Hatası Değilim” adıyla başlayan kampanya, teknoloji devlerini eşitlik adına 'otomatik düzeltmeyi' yapmaya çağırıyor.
Kampanyanın arkasındaki kişiler, "İsimlerimiz hayatımızdaki en önemli kelimelerdir, kimliğimizin bir parçasıdır. Çocuklarımız hayatlarının ayrılmaz bir parçası olan teknoloji tarafından ötekileştirilmemeli. Bunu düzeltmek bu teknolojinin hakemlerine kalmış” açıklamasını yaptı.