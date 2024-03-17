Burada sadece olumlu haberler var | Hakuna Matata: Dünyada neler yaşandı?

AVRUPALILAR BİRAZ DAHA RAHAT NEFES ALDI

Son yirmi yılda Avrupa'da hava kalitesi önemli ölçüde iyileşti; ancak çoğu Avrupalı ​​hâlâ kirlilik yönergelerini ihlal eden hava soluyor.

Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü'nün araştırmasına göre; partikül madde seviyelerinin (PM2,5 ve PM10) 2003 ile 2019 yılları arasında sırasıyla %2,7 ve %2,5 düştüğü tespit edildi. Nitrojen dioksit seviyeleri ise yıllık %1,7'lik daha küçük bir düşüş gösterdi.

Kirletici maddelerin kalp hastalığı ve kanser de dahil olmak üzere birçok kronik sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğu biliniyor.

Araştırma, kayda değer iyileşmelere rağmen Avrupalıların %98'inin hâlâ Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği PM2.5 seviyelerini aşan bölgelerde yaşadığını gösterdi.