Bulgaristan’da milyonlarca doz Covid-19 aşısı imha edilecek

Bulgaristan Sağlık Bakanı Asen Mecidiev, 2 milyon 800 bin doz aşının daha son kullanma tarihinin sona ermek üzere olduğunu açıkladı.

Bulgaristan’da milyonlarca doz Covid-19 aşısı imha edilecek

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, talep görmemesi nedeniyle ülkede Kovid-19 aşı stoklarının arttığını ve tarihi geçmek üzere olan aşıların imhasının kaçınılmaz olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Asen Mecidiev, basına yaptığı açıklamada “Aşılamaya ilgi sıfır. Kullanım tarihi bitmek üzere olan 2,8 milyon aşıyı imha etmek zarındayız.” dedi.

Mecidiev, salgının yoğunluğunun geçmesi üzerine ülkedeki başlıca hastanelerde artık nerdeyse kimsenin uğramadığı aşılama birimlerini kapattıklarını bildirdi.

Asen Mecidiev, son kullanım tarihin geçen yıl dolan 2 milyon doz aşının imhası sonrası, bu yıl 2 milyon 800 bin doz aşının süresinin daha sona ermek üzere olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında da Kovid-19 salgınının yoğun döneminde Avrupa Birliği’nin (AB) eşgüdümlü mücadele politikasına istinaden Bulgaristan’ın bu yılın sonuna dek 8 milyon aşı daha ithal etmek zorunda olduğu, sözleşmeye bağlanmış bu ithalatın bir kısmının peşin ödendiği belirtildi.

Bakan Mecidiev, bu ithalatın “gereksiz masraf olduğunu”, Kovid-19'un yeni versiyonlarına karşı etkin olmayan bu aşıların zorunlu imhasının kaçınılmaz bir ilave masraf olacağını söyledi.

Mecidiev, sorunu tüm ciddiyeti ile AB Komisyonu'na bildirdiklerini ancak oradan halen yanıt gelmediğini de belirtti.

Bulgaristan, AB içinde Kovid-19'a karşı aşılanma oranı en düşük ülkeler arasında bulunuyor. Ülkede salgında yaklaşık 39 bin kişi hayatını kaybetti.

 
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