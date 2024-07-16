Komşuda 'Kırmızı' Alarm: 5 Bölgeyi Etkisi Altına Alacak

Bulgaristan'da son günlerde yükselen hava sıcaklıkları nedeniyle yetkililer tarafından uyarılar gelmeye devam ediyor.

Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü'nün verilerine göre, Blagoevgrad, Pleven, Veliko Tarnovo ve Ruse bölgelerinde kırmızı kategoride uyarı verildi. Bu bölgelerde hava sıcaklıklarının 37 ile 42 santigrat derece arasında değişmesi bekleniyor. Ülkenin geri kalanında ise turuncu kategoride uyarı var. Bu kategoride yer alan bölgelerde de hava sıcaklıklarının 35 santigrat dereceyi aşması bekleniyor.

Kırmızı kategoride uyarı verilen bölgelerde yarın itibarıyla sıcaklıkların daha da yükselmesi ve ülkenin diğer bölgelerini de kapsaması öngörülüyor.

Kaynak: AA