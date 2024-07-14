Bulgaristan-Türkiye Sınırında Korkutan Yangın

Bulgaristan'ın Türkiye sınırına 6 kilometre mesafede yangın çıktı. Bulgaristan itfaiye ekipleri, Svilengrad bölgesinde çıkan yangına müdahale ediyor.

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Bulgaristan-Türkiye Sınırında Korkutan Yangın

Devlet Haber Ajansı BTA'ya göre, itfaiye ekipleri, Svilengrad bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve tarım makinelerinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı tahmin edilen yangının sınıra doğru ilerlememesi için mücadele ediyor.

Bulgaristan-Türkiye Sınırında Korkutan Yangın - Resim : 1

Bölgedeki Studena, Ravna Gora, Mihaliç ve Ştit köyleri meralarında süren yangınla mücadelenin aşırı sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle zorlaştığı açıklandı. Alevlerin 55 bin dönüm tarım arazisi ile 18 bin dönüm ormanlık alana yayıldığı belirtildi. Bulgaristan itfaiye ve sivil savunma yetkilileri, son günlerde ülke genelinde 200'ü aşkı yangın çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

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