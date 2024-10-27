Bugüne Dek Rol Yaptı... İki Yıl Önce Kaybolan Bebeği 'Acılı' Annesi Öldürmüş!

ÇEVİRİ: BUSE YILMAZ

Dünya genelinde çocuğa şiddet ve istismar yaygınlaşırken, ABD'nin Georgia eyaletinde yaşanan bir olay ülke gündemine yerleşti. Ekim 2022'de "kaybolan" 20 aylık oğlunun canlı ve mutlu olarak bulunmasını dilediğini söyleyen ve birçok destek mesajı alan Leilani Simon isimli kadın, iki gün önce oğlunu öldürmekten hüküm giydi.

ABC'nin aktardığına göre tüm olay, 22 yaşındaki Leilani Simon'ın iki yıl önce 911 Acil Yarım Hattı'nı arayarak oğlu Quinton Simon'un kayıp olduğunu bildirmesiyle başladı. Simon, oğlunun bir oyun parkında kaybolduğunu iddia etti. Polis günler sonra Simon'un çocuğun kaybolmasında "baş şüpheli" olduğunu açıkladı. Çocuğun cesedi "kaybolduktan" bir ay sonra parkın yakınındaki bir çöplükte bulununca kadın tutuklandı, ancak bugüne dek masum olduğunu, polislerin bir yanlışlık yaptığını iddia etti.

19 SUÇTAN HÜKÜM GİYDİ

Leilani Simon; 25 Ekim Cuma günü düzenlenen karar duruşmasında ağır cinayet, kasten öldürme, ölümü gizleme, yanlış bir suçu bildirme ve müfettişlere 14 kez yanlış beyanda bulunma olmak üzere toplam 19 suçtan hapse mahkum edildi.

'ONU CANLI BİR ŞEKİLDE GERİ İSTİYORUM' DEMİŞTİ

Kadın, oğlu kaybolduktan kısa bir süre sonra yerel bir televizyona verdiği röportajda masum olduğunu savunarak, "Onu canlı ve mutlu bir şekilde geri istiyoruz. Sadece birinin evinde olduğunu, onu beslediklerini ve belki de bebek isteyip sahibi olamayan birilerinin aldığını umuyoruz. Belki de onun kurtarıcısı olduklarını düşünmüşlerdir. En büyük umudumuz bu" demişti.

ARAMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA BARDA İÇKİ İÇİYORDU

Quinton'ın "kaybolduğu" sırada velayetinin büyükannesi Billie Jo Howell'da olduğu, ancak çocuğun annesinin yanındayken ortadan kaybolduğu gün büyükannenin şehir dışında olduğunu bildirilmişti. Leilani Simon ve annesi Billie Jo Howell'ın Ekim 2022'de Quinton'ı arama çalışmaları sırasında Tybee Adası'ndaki bir barda içki içerken görülmeleri toplumda infial yaratmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem