Bu Ülkede Yaşayan Herkes Milyoner

Yaklaşık 160 kilometrekarelik yüz ölçümüyle küçük bir ülke olan Lihtenştayn, kişi başına düşen milli gelirin en yüksek olduğu ikinci ülke konumunda. Eski Roma'nın son kalıntılarından biri olan bu ülkenin dünyanın en zenginlerinden biri haline nasıl geldiği merak ediliyor. İşte yanıtı...

Bu Ülkede Yaşayan Herkes Milyoner - Resim: 1

Lihtenştayn, engebeli Alp eteklerinde yer alan şık ofis binaları, sanat galerileri ve gösterişli villalarla dolu. Kuyumcular, lüks mağazalar, bankalar ve vergi danışmanları, bu küçük prenslikte yer kapmak için yarışıyor.

Lihtenştayn, Avrupa'nın en az ziyaret edilen ikinci ülkesi olmasına rağmen, işsizlik oranı neredeyse sıfır. 2016 yılında sadece 406 kişi işsizdi ve buna doğum izninde olanlar da dahildi.

Ülkenin finansal hizmetler sektörü oldukça gelişmiş durumda. Ayrıca elektronik, metal imalatı, diş ürünleri, optik aletler ve ilaçlar gibi endüstriler de önemli rol oynuyor. Ülkenin tek milyarderi, milli gelirin yüzde 50'sine sahip ve servetini diş ürünleri satarak elde etmiş.

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