Bu Ülkede Bebeklerin İsimlerini Devlet Veriyor! İşte Nedeni...

Kuzey Avrupa'nın en düzenli ülkelerinden olarak bilinen Danimarka'da bebek sahibi olan aileler, isim seçerken devletin oluşturduğu 11 bin isimlik havuzdan isim belirlemek zorunda. Danimarka'da yeni doğan bir bebeğe isim vermek için ailelerin şu adımları takip etmesi gerekiyor:

Bebeğin doğumundan sonraki 6 ay içinde resmi bir isim kaydı yapılmalıdır. Seçilen isim, onaylı isimler listesinden olmalı veya özel onay alınmalıdır. Bu listede kız bebekler için 7 bin adet erkek bebekler için ise 4 bin adet isim bulunmakta. İsim başvurusu kilise bakanlığına veya yerel yönetime yapılmak zorundadır.

Danimarka'nın 11 bin isimlik listesinde geleneksel Danimarka isimleri, devlet tarafından kabul görmüş modern isimler ve diğer kültürlerden uyarlanmış isimler bulunuyor.

LİSTE DIŞINDAN İSİM KOYMAK MÜMKÜN MÜ?

Eğer aileler listede olmayan bir isim koymak isterse bu süreçte özel bir başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru için ise bir miktar ücret ödenmek zorunda. Seçilen isim, sonrasında devlet tarafından değerlendirilir ve 3-6 hafta içinde aileye yanıt verilir.

YASAK İSİMLER DE VAR

Danimarka devleti, yenidoğan bebek isimlerini kendi listesinden seçtirerek kültürel mirası ve dilini korumaya çalıştığını beyan ediyor. İsimlerin toplumsal hafızayı, dil zenginliğini ve kültürel bağları yansıttığını düşünüyorlar. Devletin belirlediği isimlerin gelecek nesillerde de yaşaması hedefleniyor. İsim listesinde unisex isimler yasaklılar arasında yer alıyor. Unisex isimlerin yanı sıra telaffuzu zor isimler, soy isim olarak kullanılan isimler, çocuğun ileride sorun yaşamasına neden olacabilecek isimler de yasaklılar arasında.

Her yıl yaklaşık bin yeni isim, onaylı listeye ekleniyor. Başvuruların ise yaklaşık yüzde 15-20'si reddediliyor. En çok reddedilen isimler genellikle marka isimleri veya sıra dışı yazımlardan oluşuyor.

Kaynak: Sabah