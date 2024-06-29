Bu sefer uyarı Suudi Arabistan'dan geldi: 'Derhal terk edin'

Avrupa ülkelerinin yanı sıra vatandaşlarının Lübnan'ı terk etmesini isteyen ülkeler arasına Suudi Arabistan da katıldı. Suudi yetkililer, İsrail-Lübnan sınırında artan gerginlik nedeniyle Lübnan'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.

Bu sefer uyarı Suudi Arabistan'dan geldi: 'Derhal terk edin'

Suudi Arabistan, İsrail-Lübnan sınırında artan gerginlik ve olası çatışma endişesi nedeniyle Lübnan'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etme ve bu ülkeye seyahat planlarını iptal etme çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, İsrail-Lübnan sınırındaki gelişmelerin yakından takip edildiği ve bölgedeki gerilimin arttığı belirtildi. Bu nedenle, Suudi Arabistan vatandaşlarının can güvenliğini korumak için ülkeyi acilen terk etmeleri ve Lübnan'a seyahat planlarını iptal etmeleri istendi.

Büyükelçilik ayrıca, acil durumlarda vatandaşların kendileriyle iletişime geçmeleri gerektiğini de bildirdi.

Daha önce ABD, Rusya, Makedonya, Kanada, Kuveyt, Almanya, İngiltere ve Hollanda da vatandaşlarına Lübnan'dan ayrılmaları ve bu ülkeye seyahatlerini ertelemeleri yönünde uyarılar yapmıştı.

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