Britanya'dan Vize Kararı

Kolombiyalıların Britanya'ya vizesiz giriş döneminde sona gelindi. Britanya Parlamentosu'nun kararının ardından Kolombiya lideri Gustavo Petro'dan tepki geldi.

Son Güncelleme:
Britanya'dan Vize Kararı

Britanya, Kolombiya vatandaşlarının vizesiz giriş döneminin sona erdiğini açıkladı.

Britanya Parlamentosu'nun Kolombiyalılara yönelik vizesiz giriş uygulamasını sonlandırmasının ardından Kolombiya lideri Gustavo Petro, sosyal medya hesabından bu karara tepki gösterdi.

İki yıldır İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'ya vizesiz seyahat edebilen Kolombiyalılar, bu muafiyeti kötüye kullanınca Britanya, yeni bir karar aldı. Kolombiyalı suç örgütü üyelerinin sahte belgeler ve formlar düzenleyerek vize muafiyetini suistimal ettiğini öne süren Britanya hükümeti, ülkeye yeniden vize uygulanacağını duyurunca, Kolombiya da aynı şekilde karşılık verdi.

Vize muafiyetini kaldırmasının ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Britanya vatandaşlarından vize talep edileceğini bildirdi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
İş Bankası'nın Aralık Özel Promosyonu! Emekliye Müjde Var İş Bankası'nın Aralık Özel Promosyonu! Emekliye Müjde Var
Benzinliğin Yolunu Unutturan Otomobiller Belli Oldu: 2024’ün Zirvesine Yerleştiler Benzinliğin Yolunu Unutturan Otomobiller Belli Oldu: 2024’ün Zirvesine Yerleştiler
Myanmar Askeri Yönetim Lideri Hakkında Suç Duyurusu Myanmar Askeri Yönetim Lideri Hakkında Suç Duyurusu
Yıllarca Çekmecede Sakladı: 3 Yaşındaki Bebek 3 Aylık Gibi... 3 Yaşındaki Bebek 3 Aylık Gibi...