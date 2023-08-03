Brezilya’da uyuşturucu çetelerine operasyon: 43 kişi hayatını kaybetti

Brezilya polisinin uyuşturucu çetelerine yönelik düzenlediği baskınlarda 43 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Brezilya’da uyuşturucu çetelerine operasyon: 43 kişi hayatını kaybetti

BBC'nin haberine göre, Brezilya polisi, ülkenin Rio de Janeiro kentinde uyuşturucu çetelerine düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

Kentte yürütülen operasyonda ölen 10 kişi arasında bir uyuşturucu kaçakçılığı çetesinin liderinin de olduğu belirtildi.

Sao Paulo eyaletinde 5 gün boyunca yürütülen Kalkan Operasyonu'nda ise aralarında polislerin de bulunduğu 14 kişi ölürken, ülkenin kuzeydoğu Bahia eyaletinde 19 şüpheli yakalandı.

Sao Paulo'nun Guaruja sahil kasabasında bir özel kuvvetler polisinin öldürülmesinin ardından başlatılan Kalkan Operasyonu'nda polis, 58 kişiyi gözaltına alırken, 385 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Guaruja'daki operasyonu eleştiren Brezilya Adalet Bakanı Flavio Dino, polisin tepkisinin işlenen suçla orantılı olmadığını söylemişti.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Ukrayna açıkladı: Rusya'dan limanlara saldırı Ukrayna açıkladı: Rusya'dan limanlara saldırı
Sadece bu yöntemi kullandığınızda hamam böceğini kökünden kurutacaksınız Sadece bu yöntemi kullandığınızda hamam böceğini kökünden kurutacaksınız
Çiçekleri coşturan doğal gübre: Üstelik 2 günde etkisini gösteriyor... Çiçekleri coşturan doğal gübre: Üstelik 2 günde etkisini gösteriyor...
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi 18 yılın ardından boşanıyor Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi 18 yılın ardından boşanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kadınları baştan çıkaran nokta ortaya çıktı: Dokunduğunuz anda... Kadınları baştan çıkaran nokta ortaya çıktı: Dokunduğunuz anda...
71 yıl sonra itiraf etti: Yıllarca evinde hizmetçi olarak çalıştığı adamın öz kızı olduğunu öğrendi! Yıllarca evinde hizmetçi olarak çalıştığı adamın öz kızı olduğunu öğrendi!
Bir dönem Twitter'ı sallıyordu: 'Panpiş' Hilal Cebeci'nin son hali ortaya çıktı Bir dönem Twitter'ı sallıyordu: 'Panpiş' Hilal Cebeci'nin son hali ortaya çıktı
Yıllar önce TRT'ye konuk olmuşlardı: Belediye başkanının kayınpederi, eşini öldürüp intihar etti Yıllar önce TRT'ye konuk olmuşlardı: Belediye başkanının kayınpederi, eşini öldürüp intihar etti
'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in akaryakıt kehaneti gündem oldu 'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in akaryakıt kehaneti gündem oldu