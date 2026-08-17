Brezilya'da Turist Otobüsü Faciası! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı

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Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin dağlık bölgesinde turistleri taşıyan otobüs devrildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Belo Horizonte kentinden yola çıkarak Copacabana'ya giden turist otobüsü, Rio de Janeiro'nun dağlık kesiminde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA