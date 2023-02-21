Brezilya'da sel ve toprak kayması: 36 kişi öldü

Brezilya'da, Sao Paulo Valisi Tarcisio Gomes de Freitas, açıklamasında, şiddetli yağışlar sonucu eyalete bağlı Ubatuba, Sao Sebastiao, llhabela, Caraguatatuba ve Bertioga kentlerinde afet durumu ilan edildiğini bildirdi.

Freitas, sel ve toprak kaymalarında 36 kişinin yaşamını yitirdiğini, 228 kişinin tahliye edildiğini ve 338 kişinin de evsiz kaldığını belirtti. Silahlı kuvvetlere bağlı iki helikopterin arama kurtarma mücadelesine destek için bölgeye gönderildiğini vurgulayan Freitas, insani yardımlar için ise 7 uçağın hazırlandığını söyledi.

"YARALILARA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, felaket bölgesini ziyaret edeceğini dile getirerek, "Devletin bütün birimleriyle bir araya geleceğiz ve toplumsal dayanışmayla yaralılara sahip çıkacağız. Kayıpları arayacağız ve bölgedeki yolları, enerji ve telekomünikasyon bağlantılarını eski haline getireceğiz" ifadesini kullandı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle yollar, elektrik hatları, haberleşme ve yolcu taşımacılığının büyük zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada ise şubat ayı boyunca beklenen yağışların son 24 saatte eyalete düştüğü kaydedilerek, zararın büyük olduğu belirtildi.

Kaynak: AA