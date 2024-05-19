Yanlış yere gönderildi: Havayolunun hatası köpeğinin canına mal oldu

Brezilya’da 4 yaşındaki Golden Retriever cinsi köpek havayolunun hatası nedeniyle öldü. Köpeğin sahibi João Fantazzini, 2 buçuk saat sürmesi gereken uçuş yerine sıkışık veya suya erişimi olmayan bir kafeste yanlış lokasyona gönderilerek 8 saat yolculuk yaptığını belirtti. Havayolu bu skandaldan sonra köpek ve kedi taşıma hizmetini 30 gün süreyle askıya aldı.

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Yanlış yere gönderildi: Havayolunun hatası köpeğinin canına mal oldu

Brezilya'nın São Paulo kentinden Mato Grosso eyaletine seyahat etmesi planlanan Golden Retriever cinsi evcil köpek Joca, havayolu şirketinin hatası sonucu yanlış uçuşa yerleştirildi. Farklı bir lokasyona uçan zavallı köpek, 2 buçuk saat sürmesi gereken uçuş yerine 8 saat yolculuk yaptı. Sahibi João Fantazzini, 4 yaşındaki köpeğine kavuşmayı beklerken cansız bedeniyle karşılaştı.

Fantazzini, köpeğinin kargo ambarında, kavurucu sıcakta, sıkışık bir kafeste tutulduğunu iddia etti. 4 yaşındaki köpeğin, suya sınırlı erişimle 8 saat boyunca kafeste kaldığı iddia edildi. Evcil köpek São Paulo'ya geri gönderilmeden önce saatlerce gözetimsiz bırakıldığını da söyledi.

Yanlış yere gönderildi: Havayolunun hatası köpeğinin canına mal oldu - Resim : 1

SAHİBİ HAVAYOLU ŞİRKETİNİ SORUMLU TUTTU

João, São Paulo'da köpeğinin geri gönderilmesini beklerken cansız bedeniyle karşılaştı. Öfkeli sahibi, yavrusunun ölümünden Brezilyalı havayolu şirketi GOL'u sorumlu tuttu.

“BANA İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ!”

JJoão Fantazzini şunları söyledi: "Bir sorun olduğunu söylediler. Ülkenin diğer ucuna gönderildiğini öğrendiğimde paniğe kapıldım ama çalışan bana iyi olduğunu söyledi ve onunla São Paulo'da buluşmam için bir dönüş bileti verdi. Döndüğümde cansız bedeniyle karşılaştım."

João Fantazzini The Sun'a şunları söyledi: "Orada kimse bana destek falan vermedi. Ne olduğunu bilmiyordum. O anda sanırım çıldırdım çünkü çaresizlik içinde bir taraftan diğer tarafa doğru yürümeye başladım. Koşarak dışarı çıktım ve kargoya bindim, köşede onun kutusunu gördüm ve işte o zaman onun gittiğini gördüm.” dedi.

Yanlış yere gönderildi: Havayolunun hatası köpeğinin canına mal oldu - Resim : 2

KÖPEĞİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENMEDİ

Havayolu, Joca'nın ölümünden "derin üzüntü duyduklarını" ifade eden bir açıklama yaptı. Joca'nın kesin ölüm nedeni henüz belirlenmedi.

30 GÜN ASKIYA ALINDI

Bu olayın ardından, havayolu köpek ve kedi taşıma hizmetini 30 gün süreyle askıya aldı.

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