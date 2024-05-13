Brezilya polisi, jet ski ile yağma olaylarına karşı devriye geziyor

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinin Porto Alegre kentinde, Brezilyalı polisler şehir merkezinde hırsızlığı önlemek için sular altında kalan bölgede jet ski ile devriye gezdi.

Sel suları, Porto Alegre kent merkezini de sular altında bırakarak büyük hasara yol açtı. Bu durumdan yararlanan bazı kişiler, sular altında kalan evleri ve dükkanları yağmalamaya başladı.

Yetkililere, ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, ölenlerin sayısını 144, kayıpların sayısını ise 125 olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA