Böylesi Görülmemişti! Yarım Asır Sonra İlk Kez Yaşandı
Fas'ın güneydoğusundaki Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana ilk kez bir sel yaşandı. Yaşanan selde dikkat çeken fotoğraflar ortaya çıktı.
Kaynak: BBC News
Fas'ın güneydoğusundaki Sahra Çölü, son 50 yıl içinde ilk kez görülen bir sel olayıyla gündeme geldi. Normalde bir yılda düşen yağış miktarı, sadece iki gün içinde kaydedildi. Bu yoğun yağış, nadir bir su baskınına sebep oldu ve yıllık ortalamaların oldukça üzerine çıktı.
Kuzey, orta ve batı Afrika'yı kapsayan Sahra Çölü, dünyanın en büyük sıcak çölü olarak biliniyor ve bu meteorolojik olay, bölgedeki yaşamı etkileyen çarpıcı fotoğrafları da beraberinde getirdi.
Fas Meteoroloji Kurumu'ndan Hüseyin Youabeb, "Bu kadar kısa sürede bu kadar çok yağış alalı 30 ila 50 yıl oldu" ifadelerine yer verirken Sahra Çölü'ndeki yoğun yağışların önümüzdeki aylarda bölgedeki hava durumunu değiştirebileceği gündeme geldi.
SON 24 SAATTE 100 MİLİMETREDEN FAZLA YAĞIŞ ALDI
Başkent Rabat'ın 450 kilometre güneyinde yer alan Tagounite köyünde, son 24 saat içinde 100 milimetreden fazla yağış kaydedildi. Meteoroloji uzmanları, bu tür nadir yağış olaylarına "ekstratropikal fırtına" adını veriyor. Fas Meteoroloji Kurumu, yaptığı açıklamada havanın daha fazla nem tutmasının buharlaşmayı artırdığını ve bunun sonucunda daha fazla fırtına meydana geldiğini belirtti.
NASA'nın sağladığı uydu görüntüleri, Zagora kasabası ile Tata şehri arasında 50 yıldır kuru olan bir göl yatağının yeniden dolmaya başladığını ortaya koyuyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), su döngülerinin dünya genelinde daha sık değiştiğini vurguladı.
‘HİDROLOJİK DÖNGÜ HIZLANDI’
WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, düzenlediği basın toplantısında, "Artan sıcaklıkların bir sonucu olarak, hidrolojik döngü hızlandı. Aynı zamanda daha öngörülemez hale geldi. Ya çok az ya da çok fazla su yüzünden büyüyen bir sorunla karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.
Küresel ısınmanın etkisiyle aşırı hava olaylarının sıklığı artarken, bilim insanları gelecekte Sahra Çölü'nde benzer fırtınaların tekrar yaşanabileceğini öngörürken, sel felaketi öncesinde Fas'ın güneydoğusundaki Merzougua köyünden de görüntüler, bu durumu daha da çarpıcı hale getirdi.