Böylesi Görülmemişti! Yarım Asır Sonra İlk Kez Yaşandı

Fas'ın güneydoğusundaki Sahra Çölü, son 50 yıl içinde ilk kez görülen bir sel olayıyla gündeme geldi. Normalde bir yılda düşen yağış miktarı, sadece iki gün içinde kaydedildi. Bu yoğun yağış, nadir bir su baskınına sebep oldu ve yıllık ortalamaların oldukça üzerine çıktı.

Kuzey, orta ve batı Afrika'yı kapsayan Sahra Çölü, dünyanın en büyük sıcak çölü olarak biliniyor ve bu meteorolojik olay, bölgedeki yaşamı etkileyen çarpıcı fotoğrafları da beraberinde getirdi.

Fas Meteoroloji Kurumu'ndan Hüseyin Youabeb, "Bu kadar kısa sürede bu kadar çok yağış alalı 30 ila 50 yıl oldu" ifadelerine yer verirken Sahra Çölü'ndeki yoğun yağışların önümüzdeki aylarda bölgedeki hava durumunu değiştirebileceği gündeme geldi.