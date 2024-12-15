Böyle Yalan Görülmedi... Herkes Ayağa Kalktı, 9 Yaşındaki Çocuk Yargılanacak

BUSE YILMAZ

Bireysel silahlanma nedeniyle okul saldırılarının çok yaygın olduğu ABD'de yaşanan bir olay ülke gündemine yerleşti. Ohio eyaletindeki Lorain kentinde 9 yaşındaki bir çocuk, iki okula bomba saldırısı düzenleneceğine dair sahte ihbar yapması nedeniyle cezai suçlamayla karşı karşıya...

Lorain İlçesi Şerif Ofisi'nin yaptığı açıklamada, 3. sınıf öğrencisi kız çocuğunun sahte bir Facebook hesabı kullanarak Clearview Lisesi ve Durling Orta Okulu'na bomba yerleştirildiğini iddia ettiği belirtildi. Yetkililer, söz konusu sahte ihbarların ne zaman yapıldığını belirtmezken, iki okul da FBI'ın patlayıcı araması için 12 Aralık Perşembe günü kapatıldı. Okullarda herhangi bir patlayıcı bulunmamasıyla "yanlış alarm" olarak değerlendirilen olayın ardından 13 Aralık Cuma günü okullar tekrar açıldı.

ÇOCUK MAHKEMESİNE SEVK EDİLECEK

Polis, çocuğun ihbarlarının sadece bu olayla sınırlı olmadığını, eylül ayında başka bir ihbarda bulunduğunu bildirdi. Polis, "sosyal medya paylaşımlarıyla paniğe neden olmak ile suçlanan çocuğun anne ve babasına herhangi bir suçlama yöneltilmediğini söyledi. Okul müfettişi Dr. Jerome Davis de 9 yaşındaki çocuğun disiplin cezasının yanında Hamilton County Çocuk Mahkemesi Değerlendirme Merkezi'ne sevk edildiğini açıkladı.

'EBEVEYNLERİ KONTROL ETMELİYDİ'

Bölge sakinleri, sahte bomba ihbarlarına ve bu ihbarların bir ilkokul öğrencisi tarafından yapılmasına tepki gösterdi. Ortaokulda koçluk yapan Jacob Kyle, “Dürüst olmak gerekirse, bu kadar küçük yaşta bir çocuğun böyle bir şey yapmasına inanamıyorum. Bu yaşta bir çocuğun sosyal medyaya erişimi olması da çok üzücü" dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir okul velisi de "Bu gerçekten üzücü, ebeveynlerin çocuklarının ne yaptığıyla biraz daha ilgili olması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi