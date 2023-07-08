Böyle hastalık görülmedi! Erkek arkadaşına alerjisi var: Ne zaman yakınlaşsalar...
ABD'de yaşayan 22 yaşındaki kadın ortaya çıkan alerjisiyle şok oldu. Genç kadının erkek arkadaşına alerjisi olduğu ve ne zaman yakınlaşsalar döküntü ve kızarıklık çıkardığı ortaya çıktı.
ABD’nin Massachusetts eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki kadının erkek arkadaşına alerjisi var. Genç kadın erkek arkadaşına ne zaman yaklaşsa vücudunda döküntü ve kızarıklıklar oluşuyor.https://nypost.com/2023/06/30/woman-allergic-to-boyfriend-trolls-claim-hes-cheating/
New York Post’ta yer alan habere göre Virginia Nault isimli kadının çöpçatanlık uygulaması üzerinden tanıştığı Steve Johnson ile olan ilişkisi aralarında yakınlaşma başlayınca kabusa dönüştü.
Egzama ve diğer cilt rahatsızlıklarıyla geçmişte mücadele eden Nault, ilk başlarda bu durumu sevgilisiyle bağdaştırmamış, semptomları ‘mevsimsel alerji’ sandı. Zamanla semptomların yalnızca Johnson’ın yanındayken ortaya çıktığını ve yanından ayrıldıktan sonra geçtiğini fark ettiğini anlattı.
“Her şey gözlerimin aşırı kaşınması ve sulanmasıyla başladı” diyen Nault, ilk başta bu durumu sevgilisinin evindeki havaya veya kullandığı bir vücut ürününe bağladığını belirtti.
Johnson, çamaşır deterjanlarını, banyo malzemelerini ve parfümünü değiştirse de Nault’un vücudu tepki vermeyi sürdürmüş.