Böyle hastalık görülmedi! Erkek arkadaşına alerjisi var: Ne zaman yakınlaşsalar...

Egzama ve diğer cilt rahatsızlıklarıyla geçmişte mücadele eden Nault, ilk başlarda bu durumu sevgilisiyle bağdaştırmamış, semptomları ‘mevsimsel alerji’ sandı. Zamanla semptomların yalnızca Johnson’ın yanındayken ortaya çıktığını ve yanından ayrıldıktan sonra geçtiğini fark ettiğini anlattı.

“Her şey gözlerimin aşırı kaşınması ve sulanmasıyla başladı” diyen Nault, ilk başta bu durumu sevgilisinin evindeki havaya veya kullandığı bir vücut ürününe bağladığını belirtti.