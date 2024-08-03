Bosna Hersek'ten Vatandaşlarına Uyarı: Lübnan'a Gitmeyin!

Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını güvenlik sebebiyle Lübnan'a seyahat etmemeleri hususunda uyardı.

Bosna Hersek'ten Vatandaşlarına Uyarı: Lübnan'a Gitmeyin!

Bosna Hersek, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yaptı.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşlardan Lübnan'a gitmemeleri istendi.

Açıklamada, Lübnan'daki güvenlik durumunun kötüleştiği ve bu ülkeye seyahat edilmemesi, vatandaşların ihtiyaç duymaları halinde Ürdün'ün başkentindeki Bosna Hersek'in Amman Büyükelçiliği ile iletişime geçebilecekleri de ifade edildi.

Kaynak: AA

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