Bosna Hersek'te Okula Silahlı Saldırı: 3 Kişi Öldü

Bosna Hersek'in batısındaki bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre, aralarında okul müdürü ve sekreterinin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Bir öğretmen de ağır yaralandı.

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Bosna Hersek'te Okula Silahlı Saldırı: 3 Kişi Öldü

Bosna Hersek'in Sanski Most kentindeki bir lisede silahlı saldırı meydana geldi. Olayda aralarında okul müdürü ve sekreterinin de bulunduğu üç kişi hayatını kaybetti.

Resmi olmayan bilgilere göre, saldırganın lisede görevli olduğu ve saldırının ardından kendini vurarak intihara kalkıştığı belirtildi.

Saldırıda bir öğretmenin de ağır yaralandığı bildirildi.

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