Bolivya’da Kaos Derinleşiyor: Protestolar Sonrası İki Bakan Birden İstifa Etti

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Güney Amerika ülkesi Bolivya, son 40 yılın en ağır ekonomik kriziyle mücadele ederken siyasi bir depremle daha sarsıldı. Devlet Başkanı Rodrigo Paz'ın istifasını talep eden sokak eylemleri bir ayı geride bırakırken, hükümet kanadından üst üste istifa haberleri geldi.

Ulusal basında çıkan raporlara göre, yönetimsel başkent La Paz başta olmak üzere ülkenin birçok kilit şehrinde kaos sürerken Eğitim Bakanı Beatriz Garcia ile Savunma Bakanı Marcelo Salinas'ın görevlerinden istifa ettiği bildirildi.

Bakanların ayrılış nedenlerine dair henüz resmi bir gerekçe sunulmadı. Ancak siyasi analistler, bu hamlenin Devlet Başkanı Paz'ın zaten sarsılmış olan siyasi meşruiyetini ve konumunu daha da zayıflatacağı görüşünde birleşiyor.

SOKAKLAR SAVAŞ ALANI

Bolivya'da halk, derinleşen ekonomik buhrana karşı haftalardır sokaklarda. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan sert çatışmalarda tansiyon düşmüyor. 26 Mayıs'ta çıkan olaylarda bir protestocunun hayatını kaybetmesi, öfkeyi daha da tırmandırdı.

Mevcut Paz yönetimi, sokaktaki bu organize öfkenin arkasında, hakkında yakalama kararı bulunan eski Devlet Başkanı Evo Morales destekçilerinin olduğunu iddia ediyor. Siyasi abluka altındaki Devlet Başkanı Paz ise diyalog çağrısı yapsa da sert önlemlerin sinyalini vermişti. Paz, anayasal yetkilerini hatırlatarak gerekirse ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edebileceğinin altını çizmişti.

Kaynak: AA