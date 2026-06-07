Bölge Yine Diken Üstünde: İran'dan İsrail'e Füze Yağmuru

İsrail, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürünce İran'dan misilleme saldırısı geldi. İran'ın İsrail'e yönelik yeni füze saldırısı başlattığı, Hayfa ve Nasıra'da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

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Bölge Yine Diken Üstünde: İran'dan İsrail'e Füze Yağmuru
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İran'ın İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı başlattığı bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, İran'dan İsrail topraklarına doğru füze fırlatıldığının tespit edildiği ve tehditlere karşı hava savunma sistemlerinin çalıştırıldığı belirtildi.

Saldırı sırasında İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Nasıra kentlerinde patlama sesleri duyuldu. İlk belirlemelere göre patlamaların, füzelerin engellenmesine yönelik hava savunma faaliyetleri sırasında meydana geldiği değerlendiriliyor.

İran'ın bu adımı, İsrail'in ateşkese rağmen Lüübnan'ı ve Gazze'yi ağır şekilde bombalaması üzerine geldi.

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