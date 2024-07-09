Boeing Uçağında Yine Kriz

Boeing uçağında yine bir kriz yaşandı. United Airlines'ın Boeing uçağının tekerleğinin kalkış sırasında düşmesi paniğe yol açtı.

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Boeing Uçağında Yine Kriz

Boeing uçaklarında kriz devam ediyor. United Airlines havayolu şirketine ait Boeing 757-200 tipi yolcu uçağı, dün Los Angeles'tan kalkışı sırasında tekerleğinin düşmesiyle büyük tehlike atlattı.

Arka tekerleği düşen uçak, Denver'a acil iniş yaptı. 174 yolcu ve 7 kişilik mürettebattan yaralanan olmadığı bildirildi.

United Airlines, olayla ilgili soruşturma başlattı. ABD basınına konuşan yolcular, kalkışta bir sorun hissetmediklerini ama uçuş sırasında pilotun acil iniş anonsu yapmasıyla uçakta panik yaşandığını aktardı.

ACİL İNİŞ YAPMIŞTI

United Airlines'ın Boeing uçağı mart ayında da tekerleği düşünce acil iniş yapmıştı. ABD'de Alaska Havayolları'nın 5 Ocak'taki bir uçuşunda Boeing MAX 737 model yolcu uçağının kapısının düşmesi sonrası dev şirketin üretim süreçleriyle ilgili endişeler büyük tartışma yaratmıştı.

ABD'de aynı tipteki 171 uçağın uçuşları durdurulmuş, THY de filosunda bulunan aynı tipteki beş uçağın uçuşlarını askıya almıştı. İncelemeye alınan uçaklarda "gevşek civata" sorunun tespit edilmesi endişeleri daha da artırmıştı. ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) 737 MAX uçaklarının üretim sürecine yönelik başlattığı incelemede 89 testten 33'ü başarısız olmuştu.

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