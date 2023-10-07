BMGK'dan olağanüstü toplantı kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaların ardından yeni bir karara imza attı.

Karara göre, BMGK yarın acil gündemli olarak toplanacak.

BREZİLYA, ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRMIŞTI

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi dönem başkanı Brezilya, İsrail ve Gazze Şeridi'nde artan şiddete çözüm bulmak için kurumu acil toplantıya çağırmış ve itidal çağrısında bulunmuştu.