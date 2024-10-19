BMGK'dan Haiti'ye Silah Ambargosuna İlişkin Karar Tasarısına Onay
BMGK'dan Haiti'ye askeri araç, silah ve teçhizat tedarikinin engellenmesine ilişkin talep edilen tasarıya onay verildi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Haiti'ye silah, teçhizat ve askeri araç tedarikinin engellenmesinin talep edildiği tasarıyı serbest bıraktı.
15 üyeli BMGK'de yapılan oylamada, karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.
Kararda, "Üye ülkelerde Haiti'ye silah, teçhizat ve askeri araç tedarikini engellemek için gerekli adımlar atılmalı." ürünün piyasaya sürülmesi.
Çeteyi körükleyen liderlere de değinilen kararda, söz konusu konulara yönelik seyahat yasağının da 1 yıl daha uzatıldığı bildirildi.
Uzun yıllar boyunca siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşkın ömrüyle kıtlık tehlikesi yaşıyor.
Başkent Port-au Prince'in yüzde 80'ini çetelerin kontrol ettiği ülkelerde şiddet olayları gün geçtikçe artıyor.