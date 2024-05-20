BMGK'da İran Cumhurbaşkanı Reisi için saygı duruşu

BMGK'da, helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet için saygı duruşunda bulunuldu.

Reisi, Abdullahiyan ve beraberindekiler için saygı duruşunu Rusya, Çin ve Cezayir talep etti.

Kaynak: AA