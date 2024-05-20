BMGK'da İran Cumhurbaşkanı Reisi için saygı duruşu
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için saygı duruşunda bulunuldu.
BMGK'da, helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet için saygı duruşunda bulunuldu.
Reisi, Abdullahiyan ve beraberindekiler için saygı duruşunu Rusya, Çin ve Cezayir talep etti.
Kaynak: AA
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