BMGK, Lübnan Gündemiyle Acil Toplanıyor

Lübnan'da dün çağrı cihazlarının patlatılması ve bugün de telsizlerin patlatılması tüm dünyanın gündeminde yer aldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlaması sonucu yaşanan can kayıplarını görüşmek için acil oturumla toplanma kararı aldı.

BMGK, Lübnan Gündemiyle Acil Toplanıyor

Son iki günde Lübnan genelinde binlerce cağrı cihazı ve telsizin patlaması sonucu onlarca kişinin hayatını kaybetmesi ve binlerce kişinin yaralanmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) acil toplanma kararı aldı.

Eylül ayı için 15 üyeli konseyin başkanlığını yürüten Slovenya'nın BM Büyükelçisi Samuel Zbogar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Lübnan'da militan grup Hizbullah'ı hedef alan çağrı cihazı patlamaları üzerine cuma günü toplanacağını bildirdi. Buna göre, BMGK acil oturumu cuma günü TSİ 22.00'de (yerel saatle 15.00) gerçekleştirilecek.

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Kaynak: ANKA

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