BM'den 'Somali' Çağrısı: İnsani Yardım Çalışanlarının Can Güvenliği Yok

Birleşmiş Milletler, Somali'de insani yardım çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması çağrısı yaptı. Somali'deki tüm taraflara, çatışma bölgelerindeki sivilleri ve insani yardım çalışanlarını koruma çağrısında bulunuldu.

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BM'den 'Somali' Çağrısı: İnsani Yardım Çalışanlarının Can Güvenliği Yok

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Somali Daimi Koordinatörü ve İnsani Yardım Koordinatörü George Conway, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Somali'deki insani krize dikkati çekti.

Conway, Somali'deki tüm taraflara, çatışma bölgelerindeki sivilleri ve insani yardım çalışanlarını koruma çağrısında bulundu.

Somali'nin tekrarlanan ve yoğunlaşan iklim krizleri, uzun süren silahlı çatışmalar, salgın hastalıklar ve ekonomik şoklardan etkilendiğini kaydeden Conway, "Bu yılki Dünya İnsani Yardım Günü teması olan #ActForHumanity, dünyayı özellikle çatışma bölgelerindeki sivilleri ve insani yardım çalışanlarını koruma konusunda daha iyi işler yapmaya çağırıyor." dedi.

Conway, Somali'de milyonlarca insanın hayal bile edilemeyecek acılar yaşadığını belirterek, ülkenin dünyanın en ciddi insani krizlerinden birini yaşadığını ifade etti.

BM verilerine göre, 2023 yılında Somali'de 4 insani yardım çalışanı saldırılarda hayatını kaybederken, 2024 yılında ise insani yardım çalışmalarına yönelik Somali'de en az 124 saldırı olayı kaydedildi.

Kaynak: AA

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